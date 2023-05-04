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04/05/2023

面相分析 │ 眼神反映你的選擇？千古難題：老婆與老媽同時跌落水，你救誰？謝霆鋒咁答！

#玄學 #相學 #命理 #特徵 #面相 #面相分析 #眼神
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　眼神可以決定你的命運。一個人能否駕馭命運的轉折、還是被命運騎劫，就看這個，因為眼神影響你如何抉擇。

 

　　長久以來，令男人左右為難的，就是應該選擇老媽還是老婆？這亦衍生了一個千古難題：當這兩個女人同時跌落水，你救誰？

 

　　謝霆鋒在國內「我們的樂隊」其中一集中，被問到這難題，他神回：「我會立刻去買保險。」

 

　　這就是急才，沒有表態、沒有拒絕回應，卻完全脫離了預設的陷阱。

 

　　他的相輪廓清晰、骨格有力、眼睛黑白分明，神清氣朗，經過了年少輕狂的顛覆歲月，歷練成今日這個全力以赴、歌演俱佳的男神，這心路歷程反映在眼神上，傲氣依然，但代替了反叛不羈的是信心滿滿和追求卓越，他的投資眼光也非常精準，感情生活亦我行我素，從不被人左右，可謂充份主宰自己的命運。

 

 
 
 
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　　也是帥哥的國內男一馮紹峰則明顯沒有這麼灑脫。2021年突然與一線女星趙麗穎離婚，媒體報導稱是因婆媳不和。這對俊男美女在2018年閃婚，一直生活甜蜜，三年後卻閃離，震驚外界。

 

　　我看過他在「奔跑吧！兄弟」的表現，玩遊戲時常常左右為難，在節目中被冠以「有選擇困難的美男子」之稱，你看他在節目中的折騰，就可以想像這困惑應驗在婆媳糾紛中、會放大多少倍！

 

　　馮紹峰的眼神既輕柔又迷惘，一旦陷入感情的強大角力之中，便不知所措，甚至無論如何選，都是痛苦的結局。相比之下，謝霆鋒的眼神就撇脫有力得多，老實說，相信無論是他的老媽子或女朋友，都不敢叫他選擇，萬一他把心一橫，選的不是你，豈不是自討沒趣、愚蠢之最？

 

圖片來源：馮紹峰微博

 

　　那法律上又有沒有指引，可以幫助有選擇困難症的男士呢？朋友去參加過一個有關國內法律的講座後，傳來以下資料：

 

　　若女友和媽同時遇險、只能救一人時，要救媽！因為對女友只有道義上而沒有法律上的救助義務。如果先救母，女友死了，不構成犯罪；但若先救女友而母親死了，會構成不作為犯罪。

 

　　以上資訊未fact check。不過在那危急的一瞬間，救人的抉擇，應該不在乎法律的條文，而在乎心上的次序。

 

 

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