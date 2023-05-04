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04/05/2023

【比比星期四】聯儲局加息周期告一段落？解讀鮑爺會後聲明！｜北水歸隊狂掃內險股 點部署？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國聯儲公開市場委員會如市場所料加息25點，並暗示加息周期可能結束，不過鮑威爾在記者會上為未來繼續加息保持開放的態度，六月會議是否仍然有再加息25點的可能？美國未來暫停緊縮周期，是否將有利於亞洲股市？隔晚美股全面下挫，但港股半日造好，曾經大升逾250點，未來走向要考慮甚麼因素？內地股市五一長假後首日復市，北水回歸後內險股內銀股大爆發，現時跟入又是否值博？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/xgcxOcLbl_g

 

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