美國加息潮已告一段落嗎？

五一黃金周期間，筆者接受央視國際以及CNBC專訪，討論環球資本市場趨勢，其後再接受第一財經訪問。美聯儲局昨（4日）正式宣布加息，然而未來再加息機會較低。

在過去一段時間，歐美銀行業危機持續，而此前羛聯儲局持續加息，對港股帶來短線壓力，無論金融股還是中資股均受壓。此外，五一勞動節假期亦影響港股成交氣氛。另一方面，部分權重中資股目前依然面臨著主要股東減持壓力，股價一旦上升到一定位置就觸發拋售，拖累港股表現。

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第一共和銀行被美國聯邦政府接管並出售給摩根大通，投資者仍關注美國地區銀行危機是否足以得到遏制，導致環球市場一度大跌。另外，美聯儲局會議繼續加息對金融機構產生影響，利率的問題影響中資股，亦導致融資成本增加，另一方面地緣政治事件都繼續有所影響。綜合目前環境，估計港股市場在指數層面可能依然缺乏方向，但並不缺少投資機會，例如可以瞄準若干明確將提高分紅比例潛力的國企，以及互聯網和科技等高景氣度行業，第一季度政治局會議對平台經濟特別提出「鼓勵探索創新」，而醫療保健板塊可能要待聯儲局寬鬆轉向更為明確後才會存在明顯的反彈。雖然上升空間短期受盈利增長空間侷限，但下跌空間亦相對有限。

美元利率早前繼續上升，加上中資股減持壓力依然存在，因中資股作為港股權重股，對恒指存在較大的影響。中資股重新被減持，主要因為地緣風險顧慮，且加息導致美元基金理財浮動收益上升。未來走勢仍需要等待積極信號或實質性轉變，否則暫時難以逆轉，這些減持影響短期定價，但若宏觀及微觀經濟面緩和則有機會反彈。

中概股遭到主要股東減持，主要受到利率上升以及敏感地緣政治因素的影響。另一方面，早前因內地在五一勞動節假期，所以導致港股市場活躍度有一定影響，資金進出也需要繼續留意。美聯儲局在過去一年多持續加息，對港股有一定的負面影響。不過，長線而言，隨著聯儲局加息邊際效應遞減，同時港股資本市場受到內地的影響會持續增加，而且人民幣在香港的使用規模將會逐步提升，有助減輕美國貨幣政策對香港市場的中長線影響力。