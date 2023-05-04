小紅書=內地版Instagram？社交媒體行銷新玩法︰打造香港最美打卡勝地吸人流！「金魚街」如何變成網紅新寵？

自香港與內地全面恢復通關後，大陸各地旅客紛紛湧入，不少旅客更會借助各種社交平台製定旅行攻略，認證和拍照每一個網紅景點。

社媒引流，金魚街成網紅打卡點

以「金魚街」聞名的旺角通菜街正是內地小紅書平台上，經各種推薦成為的必訪網紅景點。在小紅書搜索「香港金魚街」，所出現的相關關聯詞包括了金魚街美食、位置、營業時間、地鐵、拍照等等。而「香港金魚街」這個關鍵詞就包含了1600+筆記錄。

透過關鍵詞搜索，相關內容多是關於金魚街的拍照，以極具氛圍感的出片封面吸引旅客，而內容中還會介紹關於金魚街的地址、路線，甚至一些拍照技巧，給予大家更為完整的遊玩拍照攻略。很多人都抱著「超出片」的心態將它加入旅遊清單。

因為小紅書是內地火爆的社交推廣平台，金魚街也從此成為到港旅客的打卡熱點，最高峰一日有近30至40人到訪拍照取景。

如何打造網紅景點？

時代變遷，「打卡網紅景點」也已成為一種潮流，新生代消費者越來越自信，他們愛分享、愛炫耀，引領了「國潮」時尚……而了解他們、洞悉他們的需求才能掌握消費趨勢，我們也長期收到想透過社媒推廣吸引用戶群體的客戶需求，並幫助打造客戶品牌及門店的引流方案。

而對於商家想打造網紅景點的需求，擁有網紅營銷和網紅項目才是關鍵，因此我們也常向客戶推薦在此背景下，抓住機會，打造熱點。

（1）網紅營銷：提高內容品質，打造網紅景點

無論是視頻還是圖文內容，都應該體現出「真善美」的價值觀和高品質內容。1,000個平庸場景的傳播價值不如一個優質的「網紅」。目的地營銷只有借助社交互動數據，精確觸達目標客戶向外傳播景區優質內容，才能獲得回報。

（2）充分利用好各個新媒體傳播渠道

應著重輸出更多具有體驗價值的旅遊信息，並要迎合市場，以大眾喜歡的形式包裝設計宣傳材料，以尋求與客戶建立情感聯繫。

同時，要充分利用抖音、微信、微博等各大新媒體傳播渠道，精心打造有創意的策劃行銷活動，創造出更多與潛在和實際遊客互動的機會，為此，也需要做好項目開展前的規劃，尋找專業團隊充分準備。

（3）搭建共創平台，重視「草根」力量

抖音的創意和智慧大多來自生活大眾，並不局限於明星宣傳，旅遊行銷中可加入「草根」力量，實現行銷話語權的轉移。

例如，丹寨萬達旅遊小鎮在全球範圍內招募了輪值鎮長，吸引網紅參與，邀請網紅成為代言人，通過他們的影響力帶動粉絲進行互動，通過圖片和視頻分享當地的美食、住宿、旅遊、娛樂、古代造紙和蠟染等當地文化遺產，產生了很好的推廣效果。迅速成為整個景區最搶眼的事件，透過媒體矩陣和社區傳播吸引大量遊客聚集，充分延長遊客在當地的停留時間，從而增加景區的二次消費。

（4） 打造網紅項目

a. 視覺吸引

打造標誌性旅遊景觀，營造夜景燈光；培育特色旅遊演出演藝都是核心方式。自然類景觀在增加新產品困難、擴大面積困難的情況下，想成為爆款，最簡便的方式就是拍好「美顏相片」。正如金魚街通過氛圍感照片成功出圈，找對「驚世駭俗」的角度，爆款自然而然就會出現。

b. 味覺吸引

餐點在好吃的基礎上營造創意餐飲環境、供給特色餐飲、創意用餐方式、提供特色餐飲服務等都可以完成味覺吸引。

突破餐飲的功能局限，疊加以外的要素，便能成為一個景點，變成難得的遊覽體驗。又如金魚街的火爆，成功吸引旅客關注周圍是否有值得一去的美食門店，帶動消費。

美食是旅行中重要的一部分，是留住遊客的重要籌碼。一段美好的旅程，既要用腳步丈量美景，也要品嚐舌尖上的美食。

網紅景點的出現並不僅僅只意味著某個場景某個地方成為網紅，更意味著當地消費有極大概率被帶動，而打造網紅爆款最不能少的就是線上推廣引流，如今新媒體時代，線上推廣也已成為必然趨勢，不僅是旅客的自發性推薦，更在於品牌及商家的主動出擊。