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08/05/2023

外形硬朗掩蓋真性情 蔣祖曼自認小女人：我好依賴

#蔣祖曼 #法言人 #逆天奇案 #使徒行者 #鐵探 #輕．功
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　　【晴報專訊】蔣祖曼（Joman）在劇集《法言人》中飾演年輕法官翁傲鳴，在法庭上鐵面無私，私下面對戇直男大雄（張頴康飾）時，則忍不住心心眼，更主動展開追求。Joman因外表硬淨，經常獲安排演女強人，現實中身為兩孩之母的她，原來性格大懵：「我完全唔獨立！」

 

 

鏡頭前一臉嚴肅的Joman，私下其實是個可愛女生。

 

Joman在《法言人》中主動追求張頴康，劇情搞笑。

 

　　在《法言人》中，蔣祖曼與劇中母親謝雪心及張頴康的對手戲最多，文戲甚重，Joman說：「今次角色同《逆天奇案》唔一樣，上一次係律師，今次總算升職做埋法官，希望做到嚴肅同理性嘅感覺。不過同張頴康做對手戲真係好難，佢比以前開朗得多，以前已經好佻皮，依家真係好搞笑，幽默又唔正經，我仲要調轉主動追佢，大家真係要睇下我點樣打破呢座古老石山！」

 

與兒子相處似「姐弟」

 

　　去年Joman正式加盟TVB，過去在《使徒行者》系列、《鐵探》、《逆天奇案》及《輕．功》等劇集中，均飾演女強人的角色，她笑言︰「我無演過任何一個角色，係同我本身性格相似！工作人員成日話我個樣呃晒人，成個女強人咁款，但私底下啱啱相反，我係嗰種長期糊糊塗塗、慌失失嘅人，完全唔獨立，好依賴人。」

 

　　身為兩孩之母，Joman兼顧工作及家庭，時間分配十分重要。「無工作就留喺屋企，喺屋企就一定係真正嘅陪伴，唔係大家各自做自己嘅事。我自問分得好清晰，工作時就盡量唔諗咁多，好多同事同我合作完，都好驚訝原來我有小朋友，因為我完全無提起，收工之後，我就全心全意去照顧佢哋。」Joman是丈夫的第二任妻子，大仔是她的繼子，對於經常被形容為「最強繼母」，她尷尬說︰「其實好多年喇，個仔都16歲，生得高大過我，根本就無繼子唔繼子之分。我哋相處得好好，正常母子咁樣溝通，有次我同大仔行街遇到老師，我問佢『老師會唔會以為你拍拖』，佢話『唔會啩』，不過真係有同學以為我係佢家姐。我可以分享家事，但唔好加啲特別字眼，我唔知有無影響到仔女，所以我近年已經好少分享佢哋嘅相，自己做到嘅，就係盡量保護佢哋。」

 

Joman坦言對「最強繼母」的稱號感尷尬，所以已甚少分享子女的近照。（資料圖片）

 

最想念好友唐寧

 

　　要數圈中好友，Joman第一個想到的是唐寧。「我有少少社交恐懼，如果唔認識嘅人，我都唔敢交談。有次唐寧主動走埋嚟傾偈，佢話有睇我第一部戲《蝴蝶》，仲話首映禮嗰日已經想搵我影合照，點知我個樣好寸所以唔夠膽。」她表示兩人後來建立深厚感情，全因小動物，「佢係我最好嘅朋友，關係好似家人咁，我嘅人生大事佢從來無缺席，我生小朋友佢都係第一個到，喺產房外面等，佢仲話如果我老公未到，佢打算衝入去。所以佢移民，我真係好唔捨得，好掛住佢！」

 

Joman（左）視唐寧為摯友，對唐寧移民相當不捨。（資料圖片）

 

　　拍電影入行的Joman，承認自己不是天才型演員，要靠後天努力為角色做足準備。「我當然希望得獎，但暫時係渴望先，想試多啲唔同角色，充實自己，喺演技上再進步。（後悔遲入行？）條路好定唔好，要行過先知道，唔能夠後悔自己嘅決定，咩決定都係自己做嘅，活在當下最緊要！」

轉載自: 晴報

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