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05/05/2023

為何會出現「去美元化」？

#去美元化 #交易媒介 #貨幣 #武器化 #高風險 #外匯儲備 #大國博弈
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　最近「去美元化」現象頗受關注。這有事實基礎，自70年代中以來，美元一直是石油貿易的交易媒介及計價單位，但沙特阿拉伯、伊朗等產油國卻已願意用人民幣作媒介，資源及農產大國巴西也已經用人民幣與中國貿易，阿根廷則緊隨其後，俄羅斯更不用說了。假以時日，美元獨霸世界的現狀會否難以為繼？這需多長時間？

 

（istock）

　

　　現代貨幣是甚麼？它只是一張張沒有內在價值的紙，或是電腦裏的一些數字。為甚麼人人都肯在買賣有價值的商品時願意接納它，或甚至把它作為儲值工具？在自己國家中，政府往往有法例規定，買賣時不得不接受本國貨幣作交易媒介，但在國際貿易中，其他國家可不一定相信某國政府的承諾或政策，要她們肯接受某國的貨幣，則這個國家的國力要足夠強大，政府有穩定性，貨幣政策有紀律，不會胡搞。為甚麼這麼多國家相信美元？在1971年以前，當金本位仍存在時，美國政府擔保35美元可兌換1盎士黃金，美元當然便有價值，但金本位瓦解後，美國的國力雖仍強大，但美元的價值也並非沒有人懷疑。在1973年，美國與沙特簽了協議，買賣石油要用美元計價，美國則售賣武器給沙特作為回報，自此之後，持有美元等於有石油作擔保，美元的價值便得到保證，它不但成為國際貿易的主要媒介，世界各國亦樂於吸納美元作為儲備。自1976年開始，美國年年的貿易都是赤字，而且愈來愈大，別國輸送給美國的物資持續大於美國給別國的物資，正是因為美元得到信任，印鈔機印出來的紙張被視為有價，可填補貿易赤字。

 

　　為何美元可獨大？在國際貿易中，尤其各產品都涉複雜的供應鏈，大家都用同樣的單一貨幣去計價有其方便，如無必要，突然某國用另一貨幣交易，實屬麻煩。儲備貨幣倒不一定要單一，能持有多種貨幣可分散風險，但若美元廣泛被用作交易媒介，則別人對它的信心自然較大，較願多持一點作儲備。

 

揮霍無道 濫印美鈔還巨債

 

　　由此可見，當美元體系正常地運作時，它可對世界提供到一種服務，它可用作大家信任的交易媒介，亦可作儲值工具，美國自己亦可得益，靠印鈔票便可無本生利。其他國家，包括中國，亦沒有太大誘因去破壞這體系，各方都有利也！讓美國賺取一些好處等於向她交租，問題不大。但這境況近年出現極大變化，持有美元本是低風險的行為，現在卻風險極高，成本大增，不得不防。起碼有4個相關的原因，顯示美國在挖自己的牆腳，動搖了美元霸權。

 

　　第一，美國政府及人民揮霍，欠債纍纍，近年尤甚。1976年，當美元剛開始作為油元時，美國政府欠債只是6200億（美元，下同），佔GDP 33%；到了2008年金融海嘯時，國債已猛增至10萬億，佔GDP 68%；這還未足夠，今年2月，又再狂增至31.5萬億，佔GDP 125%。美國政府欠債以外，還有政府及人民欠下的外債，亦有31萬億（國債與外債部分重疊）。欠下這麼多債，其他國家總會擔憂美國能否還清？會否賴債？一賴債，所持的美元資產及美債，豈非危險？

 

　　第二，美國的貨幣政策更是驚嚇，為了自印鈔票以便還債，美國聯儲局在2020年4月至5月間，貨幣供應量M1，竟從4.85萬億，1個月內狂升至16.17萬億！到了2022年4月的高峰，還達到20.82萬億，後因無法不加息遏制通脹，才稍回落至今天的19萬億。如此的亂印鈔票，持有美元一定要心理力量強悍才可撐得住。

 

美元武器化 成高風險資產

 

　　第三，最笨的一點是把美元武器化。近年美國政府喜好長臂管轄，誰不聽她的話，便充公掠奪別國的美元儲備，又不准別人用美元作交易媒介，伊朗、委內瑞拉、俄羅斯等都受過美國的掠奪，亦即美國賴債不還。這樣一來，安全可靠的美元迅即變成高風險資產，低調地靜悄悄地（如果做得到）去美元化便成為各國必須考慮的選項。

 

　　第四，美國政府雖自稱主張遵守以規則為基礎的國際秩序，但正如江樂士所言，帶頭違反國際秩序的正是美國。國際刑事法庭本要調查美國在阿富汗有否犯下戰爭罪，美國政府的回應卻是制裁相關法官，凍結他們的美元資產，不准其入境！在WTO投訴個案中，28.4%的投訴對象正是美國。她怕被投訴，竟設法癱瘓WTO的仲裁機制，使其無法官可就職去審判美國的犯規！一個連自己訂立的國際秩序也不遵守的政府，若有一天突然不承認別國所持有的美元資產，又哪會值得我們驚奇？

 

　　去美元化的趨勢已初步形成，但若以為美元會短時間內讓位給人民幣，卻不可能。美國國力在19世紀末已超越英國，但美元取代英鎊，也要1945年才實現，況且中國政府似只是對保護自己資產感興趣，不一定想人民幣取代美元。2016年，美元佔全球外匯儲備的比重是65.36%，人民幣是1.08%，差距甚大；2022年，美元佔比跌至58.36%，人民幣升至2.69%，差距收窄，但緩慢。人民幣佔比低，其中一個原因是全球共11.1萬億美元的外匯儲備中，中國佔了28.7%，而中國是不會以人民幣作為外幣儲備的。

 

 

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