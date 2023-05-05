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05/05/2023

AI熱潮 | 未來5年近8,000人失業？邊幾個行業最易被AI取代「飯碗不保」？避免被淘汰，學與AI合作！要培養兩項技能

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ChatGPT等生成式人工智能工具，對全球勞動力產生翻天地覆的影響，當中又以部分白領受影響較大。（資料圖片）

 

　　生成式人工智能（Generative AI）聊天機械人，帶起全球一股AI熱。各行各業都爭先引入AI技術，簡化工序、提升生產力，應對人手短缺。惟各地已有不少聲音指，擔心AI取代人類，減少可任職工種。

 

　　雖近日有報告稱，全球就業市場未來5年，將因AI而受巨大衝擊，有達1,400萬個職位將會消失。但有企業高管指，隨著企業利用這強大技術，以取得更好成果的方法，企業亦必須開始讓員工做好與AI工具協作的準備。

 

　　世界經濟論壇（WEF）近日發表報告，並預料隨著經濟疲軟、以及AI普及，將令大量職位陷入危機。全球在未來5年，將淨損失1,400萬個職位，相當於目前就業人數的2%。

 

　　企業使用AI負責部分工作，取代人類員工，早已有迹可尋。科技巨頭IBM在月初也宣布調整招聘策略，料在5年內，讓AI和自動化系統，取代30%毋須面對客人的職位，粗略估計將有7,800個職位會被AI取代。

 

文書工作 採ChatGPT省時

 

　　另有在4月開始引入ChatGPT技術的人力資源管理平台AllVoices，其營銷副總監Remi Silva表示，該企在產品、營銷和銷售方面，特別是涉及文案等文書工作，已採用ChatGPT來節省時間。如銷售部門以它來編寫文件樣辦，然後再按收件人修改成部分內容。另取代自由撰稿人，撰寫博客文章。「它在幾個小時內便能完成（文章撰寫），而且基本上是免費的。」削減開支之餘，大大提高了組織的生產力。

 

　　外界不斷有報告及專家表明生成式AI可以提高生產力，但他坦言，在該企引入相關科技前，必須說服公司高層相信生成式AI的實用性。「AI成為現今的流行用詞，但每個人都非常懷疑（其功用）。」

 

　　IBM行政總裁Arvind Krishna則表示，AI為企業提供顯著的競爭優勢。隨著AI在商業環境中的應用逐步拓展，企業有必要就AI等新應用，為其員工作準備，即將人類的專業知識和複雜的業務過程，如將新藥推向市場的相關知識，與AI工具互相結合，以具創造性地和負責任地使用AI工作。

 

　　他續指，這非意味著每個員工都必須學習如何編碼，但大部分都須熟悉新的AI解決方案。同時，企業需要思考如何將被AI「解放出來的人手」，轉移到對業務更有影響力的位置。

 

 

讓員工學習 非自動化技能

 

　　此外，管理諮詢顧問企業Accenture（埃森哲）人才及組織／人力潛能主管Christie Smith則稱，若企業一直強調公司處理業務及員工的技能提升，或會令部分員工反感，反而無助讓員工團結。在企業分析其員工所擁有的技能和所需技能的差距後，企業需制定具體的學習藍圖，對員工進行技能培訓。以埃森哲的企業客戶為例，最常見的技能培養範疇，可分為兩類：數據和分析能力，以及同理心和人際關係技能。另需讓員工學習非自動化的基本技能，如批判性思考、評估AI工具產出的質量，以及道德規範。

 

 

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