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05/05/2023

還有誰會做區議員？

#立法會 #區議會改革 #區議會主席 #民政事務專員 #區議員
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　呢個星期，最鋪天蓋地嘅新聞同埋政府、政黨宣傳，必定係區議會改革方案，由全直選改到得返不足兩成議席係市民投票選出，其餘八成席位，將會係直接委任同埋互選產生。

 

　　大幅削減直選席位，大家都係意料中事，事關過往直選太過政治化，本應該關心區內事務變成為政治掛帥，當然係「質變」，要改，合情亦都合理。之不過今次改革，幅度之大真係超出唔少區佬想象。最難以接受嘅係區議會主席一職，由以往當區區議員互選，改由民政事務專員（俗稱DO）兼任，變相令到區議員「無職升」。

 

（資料圖片）

 

　　Tina問過一個資深區佬，佢直言政府要體現行政主導，無可厚非，但確實無必要去到咁盡，「你覺得主席權力過大，你可以將一啲唔想下放畀主席嘅權力收返，我覺得無乜問題；依家你連主席個位成個交由DO負責，一個政務官用政府思維去主持會議，咁呢個仲係議會咩？以往18區區議會主席得18個，其實係稀有過立法會議員，唔少區議員撈咗幾十年都未必坐到呢個位，但起碼你人有政治能量、有同事支持，一樣可以做到，但依家連僅有嘅『升職路』都無乜埋，試問仲有幾多有能力、有承擔嘅人會想行區議會呢條階梯？我係後生嘅直接去考AO好過啦！」

 

　　呢度畀返啲資料大家，現時區議員薪酬超過3.6萬，如果做副主席，上到去5.5萬，做埋主席的話，更加係普通區議員嘅2倍，有成7.3萬元。

 

　　另一個「不是味兒」嘅改革，就係會引入「區議員履職監察機制」，簡單咁講就係小學雞嘅「蓋豬仔印」。如果有議員犯下暫時列出嘅11項負面清單行為，例如成日無故缺席會議、行為唔檢點、阻住會議進行等等，隨時有機會被懲處。其中一項「在沒有合理理由下不履行區議會主席指派的任務及工作指標」更加令到主席擁有尚方寶劍一樣，架喺議員頸上。

 

　　資深區佬坦言，喺一層層保護網之下，過五關斬六將先能夠出選或者被政府揀中做議員，佢地列出呢啲條件根本就係多餘，絕對諗唔明點解仲要設有咁嘅天條，令到DO操生殺大權，權力更加係以往主席所無嘅，「既然咁唔信任區議員，點解唔索性將成個區議會DQ咗佢呢？DO做晒管晒咪得囉！」

 

 

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