有才能卻得不到賞識？與高層溝通，由傾偈到開會都要有技巧！兩大重點要做到

雖然香港人才眾多，不過好多時打工仔空有一身好本領，但都永遠唔能夠得到高層賞識。就算有機會同CEO／高層見面，事前做足準備工夫，到最後都係失望而回。其實面對老闆級或「C-level」級等，溝通 / 開會方式並唔係大家想像中咁簡單。

首先要明白一點，面對高層同面對上司好唔一樣，大至同佢哋開會，小至簡單傾偈，都唔能夠用對上司嘅一套方式對CEO／高層。上司透過同你日常工作，必然互相了解對方習性、工作範圍同重視領域。但高層們每日處理業務繁多，二來你對佢哋熟識度有限，所以溝通時好考你應變能力、思考角度同事前準備工夫是否充足。

《上司實習生》劇照

第一點好多打工仔經常犯錯係，溝通時唔懂得用高層嘅「單位」，不論談及日子、金錢、工作等等，都要以佢哋嘅單位同角度出發。其實當職位愈高，管理嘅金錢就愈大、打理嘅project日子愈長、用嘅資源亦愈多。相反，作為一位小薯，日常最多只能對幾百至幾千蚊有話事權，而自己獨立工作時每個task都只係用幾小時或幾日完成，所以習慣向上司匯報時都以「日」、「千」作單位，而呢幾日、幾千蚊就正正係高層最唔感興趣嘅事。試想像佢哋每個決定都以百萬／千萬計，但你就用一小時去討論一項幾百／幾千蚊嘅工作，好難唔令佢哋反感。另一方面，高層們做每件事都係講「回報」同「價值」，而唔係我哋小薯講「進步」、「優化」、「慳$300」等等。所以有機會同高層溝通，要因應不同階級而定出唔同單位界線，免得被人覺得你唔了解佢哋所需，繼而根本唔想同你開會。

第二點較重要事情，就係見面／開會前你一定要比高層們更了解情況，除咗是次會議直接同間接嘅內容，另外參與會議所有高層們背景，以至一啲同自己部門有關嘅瑣碎事情都要準備充足。見過好多小薯甚至乎係中高層員工，同C-level開會前只會準備好自己嘅演講同PowerPoint ，但就忽略其實好多高層們公務繁忙，未必記得會議前文後理，C-level或老闆等更可能係入到會議室時先知今日嘅議程。所以若然開會時發現佢哋突然六神無主，如能把握機會幫佢哋了解來龍去脈，就必定喺佢哋心裏加分。相反，如果自己唔清楚情況，最後更要由高層向你解釋，或你不斷問佢哋詳情，就必定留下壞印象。

CEO／高層們分分鐘都係錢，可能同佢哋開會只得十分鐘，但事前準備可能已經要好多好多日。緊記同佢哋溝通，唔好只係講自己想講嘅事，要講佢哋想知嘅事，就算未必同自己直接有關都要有所準備，有時機會就係一瞬之間。