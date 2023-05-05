  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳

05/05/2023

英國Google禁用某些日常用語？You Guys、Blacklist都唔用得！原來真相係咁！Google員工點回應？

#打工仔 #英國 #Google #日常用語 #Google員工 #員工 #新指引 #性別 #包容性 #用語 #編輯 #外國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　覺醒文化在外國出現，最初針對種族歧視，後來到社會不平等、性別和性取向等。而最近，有外國媒體報導，Google的英國分部發布一份員工新指引，內容主要要求開發人員在編碼時，不要使用某些有機會涉及性別歧視或欠缺包容性的日常用語。這到底是怎麼一回事呢？

 

　　近日，有多間外國媒體報導指，Google向開發部員工發了編輯指南，當中不建議使用一些日常用語，例如：

 

● You Guys

● Man Hours

● Blackhole

● Blacklist

● Whitelist

● Black Box

● Chubby

● Crazy

● Mad

 

　　在員工新指引中，更有不少建議用詞，「You Guys」（你哋）可以改為「Everyone」（每個人）及「Folks」（人們）；「Man Hours」（工時）可以「Person Hours」（工時）代替。新指引可以減少使用有關性別的語言或欠缺包容性的用語。

 

圖片來源：UNSPLASH

 

　　Google則回應，指引不是在工作場所上禁止言論，這份文件是向開發人員提供清晰一致的編輯指南，並不是新鮮的事，更指Apple同Microsoft幾間軟件公司也有類似做法。Google指這份編輯指南可以令到幫助軟件開發人員的編碼語言更具包容性，並刪去一些有機會涉及歧視的用語。

 

　　不過，有Google員工向外國媒體表示，大家都太忙，需要專注在工作上，根本沒有時間去理會這份新指引，更沒有時間去擔心這些使用多年的用語會否令一些人不高興。

 

　　大家又怎樣看這件事呢？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #英國 #Google #日常用語 #Google員工 #員工 #新指引 #性別 #包容性 #用語 #編輯 #外國

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk