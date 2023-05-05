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05/05/2023

SOGO感謝祭 | 崇光Thankful Week開催！Dyson有折、過千元雙耳鍋唔使$400有找！護化妝品套裝唔使$1,000！指定日子加碼優惠！$98入手Birkenstock

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　　SOGO感謝祭回歸！今次SOGO感謝祭由即日起到5月28日舉行，化妝護膚、生活家品、電器、服飾等統統大減價，部分產品更低至3折，De'Longhi咖啡機甚至激減1.5萬元！無論新居入伙，抑或女士們想扮靚，或者一直mark了願望清單，又或消費券未用完，都可以去SOGO掃貨，買走心頭好！


SOGO感謝祭 | 化妝護膚：女士掃貨！專櫃化妝品、護膚品、香水等套裝低至半價！


　　每次感謝祭令一眾女士引頸以待的，必數化妝、護膚品套裝！平時想買專櫃化妝品都可能以千元起跳，今次SOGO感謝祭中，不同著名化妝品牌如雪花秀、TOM FORD、SHU UEMURA、COVERMARK及LA MER等，以及香氛品牌如Jo Malone London、ANNA SUI等都有套裝出售，部分更低於半價、$1,000有找，十分抵，立即囤貨！

 


SULWHASOO 雪花秀：速效淡斑安瓶套裝
原價：$1860；特價（48折）：$880
（圖片來源：SOGO官網）

 


LANEIGE：緊緻塑顏3X細膚水及補濕液套裝
原價：$1,090；特價（69折）：$750
（圖片來源：SOGO官網）

 


SHISEIDO 資生堂：BENEFIANCE 深層滋養抗皺眼霜組合
原價：$1,160；特價（48折）：$550
    （圖片來源：SOGO官網）


下一頁：生活家品：煮食鍋、床上用品、行李箱等全部勁減！Buffalo雙耳鍋更低至37折？

 

 

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