SOGO感謝祭 | 崇光Thankful Week開催！Dyson有折、過千元雙耳鍋唔使$400有找！護化妝品套裝唔使$1,000！指定日子加碼優惠！$98入手Birkenstock

SOGO感謝祭回歸！今次SOGO感謝祭由即日起到5月28日舉行，化妝護膚、生活家品、電器、服飾等統統大減價，部分產品更低至3折，De'Longhi咖啡機甚至激減1.5萬元！無論新居入伙，抑或女士們想扮靚，或者一直mark了願望清單，又或消費券未用完，都可以去SOGO掃貨，買走心頭好！



SOGO感謝祭 | 化妝護膚：女士掃貨！專櫃化妝品、護膚品、香水等套裝低至半價！



每次感謝祭令一眾女士引頸以待的，必數化妝、護膚品套裝！平時想買專櫃化妝品都可能以千元起跳，今次SOGO感謝祭中，不同著名化妝品牌如雪花秀、TOM FORD、SHU UEMURA、COVERMARK及LA MER等，以及香氛品牌如Jo Malone London、ANNA SUI等都有套裝出售，部分更低於半價、$1,000有找，十分抵，立即囤貨！



SULWHASOO 雪花秀：速效淡斑安瓶套裝

原價：$1860；特價（48折）：$880

（圖片來源：SOGO官網）



LANEIGE：緊緻塑顏3X細膚水及補濕液套裝

原價：$1,090；特價（69折）：$750

（圖片來源：SOGO官網）



SHISEIDO 資生堂：BENEFIANCE 深層滋養抗皺眼霜組合

原價：$1,160；特價（48折）：$550

（圖片來源：SOGO官網）



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