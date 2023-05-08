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08/05/2023

聯儲暗示利率見頂，市場憂慮銀行爆雷

#聯儲局 #金融危機 #息率 #銀行
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　充斥著大新聞的一周。美國聯儲局暗示加息周期可能已經結束，歐洲央行卻說還要再加。銀行恐慌再次威脅金融穩定，就業市場則維持著強勁的動力。OPEC+啟動了減產一百萬桶原油的計劃，但是衰退風險讓原油價格暴跌。極度動盪的市場環境和應接不暇的財經新聞之下，黃金價格突破歷史新高。

 

　　未來是衰退，還是通脹，或是滯漲，抑或金融危機？拷問著金融市場的心，隨著新聞的變換而搖擺，上周沒有一天平靜的，凸顯出經濟變局、政策變局之下人心虛怯，風險資產價格大幅震盪。

 

　　FOMC決定加息25點，同時暗示加息周期可能結束，但是鮑威爾在記者會上為未來繼續加息留了一個小門。調高政策利率本身，符合幾乎所有人的預期。會後聲明中，刪除了「委員會預計進一步的收緊是合適的」的字眼，這被市場認為是停止加息的強烈暗示。

 

　　但是鮑威爾又說，未來政策動向取決於數據，並沒有完全關死再次加息的門。他在記者會上還表示不認同市場關於今年減息的預期。目前期貨價格隱含，市場認定有超過八成的概率聯邦利率年底前回落到4.3%水準，與聯儲局的官方表述大相徑庭。

 

　　其實聯儲局也明白，通脹回歸政策目標需要時間，就業市場依然熾熱，但是經濟形勢卻在迅速惡化。中小銀行的流動性危機又死灰復燃，而這背後恰恰是聯儲局的激進式加息，導致銀行資本金受損。銀行被迫收縮信貸，保存現金來應付擠提，於是實體經濟（尤其是按揭市場）受到衝擊，金融系統性風險也在上升。

 

　　在通脹、衰退和金融風險疊加之下，聯儲打出了暫停加息的牌，不過同時不忘指出如果數據顯示過熱，隨時可以修正政策路徑。筆者認為下半年美國的衰退風險頗高，但是相信聯儲局需要更強有力的理由才能開啟減息周期，時間可能要拖到明年。通脹仍是國會和選民的頭號不滿，聯儲局需要有一個衝擊性事件來改變民意，才能順理成章地進入減息周期，要麼就業市場突然冷卻，要麼金融環境明顯惡化。

 

　　美國4月非農就業增加了253K千份工作，遠高過路透社統計的180K分析員平均預期數，新增就業連續第十四個月超預期。平均時薪從環比0.3%，跳增到了0.5%，失業率進一步下降到3.4%。這組數據讓聯儲局感到不自在，也讓市場感到不自在。有地方聯儲局主席出來聲稱，支持6月加息，不過他在今年沒有投票權。在目前的數據和形勢下，筆者仍判斷美國的加息周期可能已經結束，主要是由於衰退風險和金融風險愈來愈明顯。不過熾熱的就業市場，的確增添了聯儲局操作的難度。

 

（istock）

　

　　美國區域性銀行再次出現動盪，儲蓄資金大量流出，股價暴跌，KBW區域銀行股價指數在上周下跌了大約8%。早前，FDIC關閉並最終出售了第3家區域銀行，但是在它暗示銀行危機已經結束後不到48小時，新的儲戶恐慌和流動性危機再度襲來。

 

　　美國監管當局公佈了SVB事件的調查報告，認定銀行出事是個別事件，是由銀行風險控制失誤和監管後續行動緩慢所致。在處理最新銀行困境時，財政部和聯儲局明顯地向後靠，由FDIC全權處理此事，顯然他們相信這是個別事件，事件發展不至於引起系統性風險。

 

　　每家銀行出問題，一定有自身的原因，尤其在風控上面。但是這次美國銀行動盪，和過去一年激進加息直接相關，造成銀行龐大的債券虧損，只是因為沒有賣出而暫時不必入帳。當儲蓄撤離的時候，銀行被迫出售債券變現，虧損就需要入帳，資本金就會下降，觸發儲戶擠提，再觸發股價暴跌。從儲戶角度看，提取存款的成本可以忽略不計；不提取但萬一銀行出事，本金損失可能很大。現代銀行體系，是建立在信用之上的，目前的核心問題就是銀行信用遭受威脅和質疑。

 

　　制止銀行擠提，必須直擊儲戶感到虛怯之處，那就是生怕本金受損。FDIC有意將儲蓄擔保額度由25萬美元提高到250萬美元，此舉可將絕大多數儲蓄存款納入保障範圍，但是這項措施必須經過國會批准，需要時間。美國政府在處理銀行動盪時表現得縮手縮腳，雷曼事件後監管輕易不敢動用納稅人的錢來拯救銀行。

 

　　拖延的代價，不僅是流動性危機揮之不去，更已經衝擊到實體經濟了。3月銀行動盪以來，美國銀行大手減持抵押按揭證券，淨流出規模乃是史無前例的。這就為商業物業爆雷打下了伏筆。商業物業借貸規模超過5.6萬億美元，今年第四季度開始進入還款高峰期，但是目前願意續貸或做債券展期的銀行少了很多。

 

　　歐洲央行上周也決定加息25點，加息幅度較之前之前要小，符合市場預期，但是在前景展望上就明顯地比美國聯儲更強硬。ECB總裁拉加德很直率，說我們有更多的事情要做，「我們不暫停，這是極其清晰的」。她形容歐洲通脹「too high for too long」，她的語境和鮑威爾的形成鮮明對照。筆者估計6月份和7月份，歐洲還會加息兩次，每次25點，本週期的終極利率可能在3.75%。

 

　　歐洲堅持繼續加息，第一個原因是歐洲的通脹回落得比美國更緩慢，而且幾乎全部來自能源價格的暴跌。服務業通脹在升溫中，工資也在上漲中。第二個原因是歐洲央行需要為所有成員國負責，包括德國等對物價更敏感的國家。歐洲央行需要進一步壓縮物價上漲的空間，才能鳴金收兵。

 

　　好在歐洲的就業市場不算太熾熱，最近的銀行調查也顯示信用環境已經在收縮，所以哪怕歐洲央行再多加兩次利率，距離本週期的頂峰也不遠了。由於能源價格已經大幅下降，歐元匯率貶值已經不會帶來太大的進口通脹壓力，反而弱歐元可以促進出口，尤其對經濟零增長的德國更有利。

 

　　本周有四個焦點，1）美國4月核心通脹，預計環比穩定在0.4%，如果屬實，會令聯儲局感到不安。2）英國第一季度GDP增長，預計擴張0.1%。3）英格蘭銀行開會，估計加息25點。4）中國的CPI和信貸數據也值得關注。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

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