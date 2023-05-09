綠營與美國如何合製「亡國感」催票

台灣明年初舉行總統大選，綠營使出拿手絕招，製造大陸可能攻台的「芒果乾」（亡國感）爭取選票以便炒熱選情。當局推出一連串措施，搞得彷彿兩岸戰爭一觸即發。



民進黨當局大打戰爭牌炒熱總統大選選情爭取選票。

所謂「一個巴掌拍不響」，要製造「芒果乾」催選票，美國人為自身利益當然義不容辭。特朗普任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）日前接受日媒訪問時表示，中國可能會在2年內入侵台灣。這是繼早前時任美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令戴維森（Philip Davidson）揚言，中國會在2027年之前入侵台灣，又一美國前高官宣揚侵台論，並大膽預告更提前的日程。

民進黨當局也順勢推出「民防團隊整編基本及幹部訓練實施計畫」，要求警方擴大「民防」機制，招募18至40歲志願民眾訓練，以便在戰時保護石油儲存庫、發電廠等重要基礎設施。不過，措施尚未實行就被輿論看衰，因為在警方編制中已有的「義交」（義務交通警員），也就是每天在上下班交通繁忙時段在各路口協助疏導車輛，每次可領取金額不高的車馬費。相對民防卻是全義務性質，完全沒有酬勞。早在當局提出加強民防政策之前，高雄市某些區域就嘗試過，結果志願參加者不到20人，而且半年內全部走光光。

然而這項政策是否能成功招募到足夠民防並不重要，重點是蔡政府可借此塑造「全民皆兵」氣氛，將「武裝台灣人」對抗大陸變成理念，說穿了就是打「戰爭牌」，不惜犧牲台灣的安定感，終極目的就是要贏得選舉。

美眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會，與智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）4月19日在國會山莊以閉門方式，針對台海爆發軍事衝突進行聯合兵棋推演。結果顯示雖然中、美、台三方戰機、軍艦和人員在開戰初期都傷亡慘重，但解放軍一周內仍有5萬人成功登陸台灣本島，並預估衝突可能會持續數月或數年。

近日爭取國民黨提名參選總統的鴻海創辦人郭台銘在一場座談會指出，如果兩岸發生戰爭，「美國要把台積電炸掉這不是講第一次，這不是我們講，在他們戰略思維裡面，那是必然要做。」



「民防」能否在戰時守護重要基礎設施讓人懷疑。

民進黨當局宣傳擴大民防編制的目的，是在戰時阻止解放軍破壞台灣重要基礎設施。但如果到時候來炸台灣水庫、電廠和台積電的是美軍，民防要協助抑或阻止，角色十分尷尬。

至於民防在戰時能不能協助正規軍作戰，退役中將帥化民就認為「一天都不會撐」。面對攻城的坦克大砲、飛機、飛彈及無人機，老百姓第一個反應就是逃命要緊。

歐布萊恩先前甚至還提到，假如台灣民眾上百萬人都會使用AK-47步槍，在社會各個角落有能力保家衞國，中共領導人可能重新評估是否入侵台灣。從美國種種言行看來，在老美心中，台灣人的命不是命，只是牽制中國的棋子罷了。

