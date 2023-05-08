人工智能是好是壞？「AI教父」離開Google後警告：GPT-4恐生成大量假資訊，甚至變「殺人機器」！Elon Musk促煞停研究？三星禁員工使用？

「AI教父」欣頓（Geoffrey Hinton）5月初宣布辭去Google的職務，結束10年的Google職業生涯。現今AI大流行，一直研究神經網絡等AI技術的欣頓，早前竟然說他對自己研發此技術這項畢生職志感到後悔！

AI欣頓研究的其中一項技術，你我都必定用緊？

現年75歲的欣頓自2012年起，與兩名門生一同研發一套人工神經網絡系統，讓軟件模仿人類大腦，以代碼作為神經元之間的連接，包括語言識別及影像辨識科技，被視為AI技術的基礎。大家現時可以在智能電話中打字時出現關聯字眼，其實也是人工神經網絡系統這一AI技術的功勞！研發AI技術有功，欣頓更於2018年奪得有「電腦界諾貝爾獎」之稱的圖靈獎！

（圖片來源：AP美聯社）

後來Google看中了欣頓所研發的AI技術，更耗資4,400萬美元，收購欣頓與兩名門生於2012年共同創立一家公司DNNresearch，其中一名門生就是OpenAI的共同創辦人Ilya Sutskever，亦是ChatGPT的研發者之一。

不過，欣頓5月初宣布離開Google，一來年事已高是時候退下來，二來他認為離開公司後，可以對AI技術的風險更暢所欲言，他強調Google是非常負責任的科技企業，言論並非針對Google。

小至發放假資訊，大至成為「殺人機器」？

其中一項令他擔憂的就是現時最流行的AI技術——ChatGPT。既為「AI教父」，應該是認同AI能造福世界才專心研發多年，那為甚麼研發出ChatGPT這般技術會令他擔憂？欣頓指以往認為AI的「智慧」要30至50年才能趕上人類，但他最近推翻了自己的想法：「它們目前不比我們聰明，但很快會超越」。

他指人類大腦擁有約100萬億個連接，但GPT-4的知識比人類多數百倍，可能實際上有比人類更好的學習算法。他擔心AI能生成大量假資訊，例如寫出很多以假亂真的文章、圖片及影片，使普通人難以分辨。加上AI技術不只可使用於科技層面，他亦提出怕有立心不良者以AI技術做壞事的擔憂，例如於政治層面的選舉及戰爭上，利用AI製成自行選定目標的「殺人機器」。

此外，現時亦有不同研究指AI技術會慢慢取替人類的工作，連國際商業機器（IBM）行政總裁克里希納亦指未來幾年內可能有約7800個職位由AI取代，可見這一大趨勢會令大量人失業，這亦是欣頓所憂慮的事。欣頓又指氣候變化是一個很大的風險，但只要停止排碳就可以紓緩問題，但AI是令人無所適從，他擔心AI最後可能會成為更迫切的問題。

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