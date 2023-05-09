Booking.com推出年中大優惠！ 8折住台北打卡溫泉酒店／京都靚景新酒店人均唔使$590

去旅行訂酒店，當然想用最抵的價錢 book 到心儀住宿，Booking.com 近月推出「年中大優惠」，只要是標有「年中大優惠」標誌的酒店，房價統統低至 85 折起，指定優惠酒店更遍布東京、大阪、京都、台北、曼谷等熱門旅遊城市，而且住宿由即日起至 9 月 28 日或之前退房都可以用到！若登記 Booking.com 帳戶，附有 Genius 標誌的酒店還有機會獲額外折扣。

京都過百間酒店減價！

港人最愛遊日本，記者發現單是京都就有過百間酒店可以使用「年中大優惠」，像去年 4 月開業的 NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO 離京阪本線「清水五條」車站不過 7 分鐘步程，以 meet hot Kyoto 為概念，在 207 間客房裏加入當地著名的清水燒元素，包括花型吊燈、質感茶杯、木枡紙巾盒等。屋頂酒吧更可對住京都的連綿山脈歎 cocktail，難怪成為區內一大打卡熱點。官網所見，基本房型房價為每晚 21,850 日圓起（即 1,270 港元），booking.com 使用 「年中大優惠」後連稅不過 1,177 港元就住到，而且不用額外輸入優惠碼，算是方便！

NOHGA HOTEL KIYOMIZU KYOTO

地址︰日本京都府京都市東山區五条橋東 4-452-1

電話︰+81-75-323-7120

網址︰https://nohgahotel.com/kiyomizu/en/aboutus/

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8折住台北人氣打卡溫泉酒店！

另外，台北近郊的大地酒店近年人氣住宿，樓高 4 層的藏書閣 check-in 大堂固然是酒店一大打卡位，其天然溫泉更吸引不少人慕名而來。住入大地酒店，大家不只能免費使用露天風呂、大眾溫泉池、水療 SPA 池等設施，部分房型如大地套房更設有私人溫泉，對住窗外的山林景致泡湯，令人沉醉在一片舒適放鬆的氛圍當中。高級雙人房包雙人早餐折後低至每晚 $2,919.7 起。

（圖片來源︰booking.com）

大地酒店

地址：台北市北投區奇岩路 1 號

電話：（02）5551-8888

網址︰www.thegaiahotel.com/index.php

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