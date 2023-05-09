  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

09/05/2023

工作暑熱警告下周一推 「紅黑」倡紮鐵等工種停工 惟無法律效力

#工作暑熱警告 #香港暑熱指數 #預防工作時中暑指引 #中暑
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】地球暖化，酷熱加劇。由2018年至去年，本港每年有約20多宗涉及中暑的工傷個案。勞工處下周一（15日）起將實施《預防工作時中暑指引》，就天文台公布的「香港暑熱指數」水平，發布黃、紅、黑3級工作暑熱警告，建議紮鐵、棚架工人等「極重勞動」工種，在指數達32或以上的紅色警告時，就應暫停工作。

 

（資料圖片）

 

　　惟《指引》非強制性，工會擔心不具法律效力，僱主未必遵守，亦難保僱主會否藉此扣減僱員停工期間的人工，或要求補回工時。勞工處強調，如僱員遇中暑意外，當局可參考指引，運用職安健法例作檢控，並會加強巡查。

 

新設的「工作暑熱警告」，會透過政府和天文台手機程式、新聞公報等發布。

 

　　新設的「工作暑熱警告」，讓僱主了解當時熱壓力水平，按員工勞動工作量制定休息時間，如紮鐵工屬「極重勞動」工作，在紅色警告下應暫停工作。若黑色警告生效，搬運工人、釘板工人等均要停工；惟保安員、交通指揮員等「輕勞動」工種，只需每小時休息30分鐘。警告生效後將每隔1小時更新一次。

 

遇中暑意外 當局指可作檢控參考

 

　　指引亦列明，僱員休息時間可因應工作環境不同情況作調整，如設遮蔭設施、加強空氣流動或散熱設備，休息時間便可減15分鐘；但如工作環境通風不足、僱員需穿保護衣等，休息時間就應增15分鐘。

 

　　天文台高級科學主任（預報業務）楊漢賢稱，暑熱指數是將環境溫度、濕度、空氣流動及太陽熱輻射水平等數據納入計算，自2014年推出以來，每年約52日達「黃色」水平，「紅色」僅單位數，「黑色」更絕無僅有。勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩然指，指引雖無法律效力，但如員工因中暑出意外，當局仍可運用職安健法例進行檢控，屆時指引將可作執法參考。大律師陸偉雄指，日後僱主再不能以「不知道」作為無安排僱員休息致意外發生的辯解理由，令當局更易檢控。

 

　　馮稱，勞資雙方應協商制定警告生效時的工作安排，特別要避免僱員在烈日當空下進行易中暑的工作；又謂今年暑期將續加強巡查，不希望工友中暑後才追究責任。惟過去2年，處方的職安巡查隊曾進行約2.6萬次巡查，共發逾百封警告信及2封促改善通知書，惟僅曾作2次檢控。

 

憂被要求補回休息時間 或扣人工

 

　　勞聯立法會議員林振昇指新指引比以往清晰，惟非強制性，難約束僱主遵守，且當局難判斷僱主用何種措施來減少員工休息時間，「放兩把風扇，但工人不覺得涼，是否也能縮短休息時間？」他促處方要多作巡查，特別是偏遠地區工地，並應在指引實施1年後檢討。綠色和平項目主任伍漢林亦質疑，停工準則上設「對冲機制」，變相令「停工」形同虛設。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，以往即使工友中暑入深切治療，僱主僅當病假處理；高溫下猝死個案，大部分亦以死於「自身疾病」作結，家屬難獲賠償，但料指引施行時仍有困難，若效果不理想應向立法方向考慮。港九勞工社團聯會副主席譚金蓮則憂慮，新指引下難保僱主會否扣減休息僱員的人工，或要求將休息時間補回。

 

警告長時間持續 餐飲業憂致人手不足

 

　　新指引除適用於戶外工作僱員，亦涵蓋沒安裝冷氣系統的室內場所、或在熱源或發熱設備附近工作的人士；而今年亦將較高中暑風險行業類別增至12個，新增洗熨業和餐飲服務業。

 

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和質疑當局如何監察，擔心如警告持續較長時間，或致人手不足，認為休息安排應彈性，最重要勞資雙方有默契。香港飲食業職工會聯合會總幹事李卓燊認為僱主可改善廚房通風，如配置風扇、清涼劑等，讓員工即使繁忙時間也能暫紓緩再休息，但強調若員工出事，最後都是僱主負責。

 

　　香港洗衣服務業聯會副主席林家賢稱業界已改善通風，如抽入鮮風、裝冷氣等，若室內太熱也會讓員工休息。清潔商利興環境服務負責人甄韋喬指外判合約一般設指定工時，如配合指引或令工作量不達標，會檢視流程，令員工「交到功課」之餘亦有足夠休息。

 

 

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#工作暑熱警告 #香港暑熱指數 #預防工作時中暑指引 #中暑

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk