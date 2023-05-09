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09/05/2023

5校獲派「0班」小一被殺 議員促擴招生寬限期 大成小學擬轉型私校

#黃大仙孔教學院大成小學 #教育局 #私校 #長洲堂錦江小學 #溥仁小學 #中西區聖嘉祿學校
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　　【晴報專訊】下學年有5間小學獲派「0班」小一，其中之一的黃大仙孔教學院大成小學昨公布，已向教育局申請下學年辦「私家班」並逐步轉型為非牟利私立學校，而今年與來年入學的學生都可獲6年學費減免，惟未獲當局回覆。

 

孔教學院大成小學申請下學年辦私營小一，計劃3年內轉型為非牟利私立學校。

 

　　對最少3間學校只欠一人而遭殺校，教育界立法會議員朱國強質疑，當局只看數字來決定，做法有欠公平，冀寬限多一至兩個月讓學校招生。

 

　　大成小學據報是繼獻主會溥仁小學後，黃大仙區第二間獲派0班小一的學校。校長袁潘淑嫻稱，未收到教育局確實通知，但對相關消息感詫異及驚訝，理解目前適齡兒童人口不斷降，當局調整政策無可厚非，惟忽略學校付出的努力、學生成績和學校對同學的增值，「每一間學校都有佢價值」。

 

　　校方已向教育局申請於新學年營辦「私家班」，計劃在3年內轉型為非牟利私立學校。袁潘淑嫻稱，辦學團體承諾為今年及下學年報讀的學生提供6年學費減免，申請未獲教育局回覆。

 

校長袁潘淑嫻

 

　　家長黃先生昨晨稱，上周已獲校方通知來年改為私營辦學，且會獲辦學團體資助完成至小六，故放心讓女兒繼續就讀。

 

3校僅欠1人達開班線

 

　　跨境生家長時小姐則稱，對學校收生不足感心痛，認為學校資源充足、教師用心教導，故堅持每日從深圳送兒子到黃大仙上學，期望能原校完成小學課程。

 

家長時小姐冀兒子原校完成小學課程

 

　　5間被殺學校中，長洲堂錦江小學、溥仁小學及中西區聖嘉祿學校都欠1人才達16人開班線，朱國強表示，現時機制只看數字，無考慮疫情或辦學質素等，做法有欠公平，建議若學校只欠一名學生，或可寬限多1至2個月收生。至於局長蔡若蓮質疑，開班線定於任何一個數目都會有「差1人」情況。朱國強稱，教育界很清楚開班綫，但認為可改善溝通，若已獲寬限仍未能收夠學生，料學校亦更易接受。

 

　　教育局稱，已收到5間學校提交的方案，正審視有關資料，以決定是否批准。

 

轉載自: 晴報

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