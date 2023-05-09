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09/05/2023

台上心底話引網民洗版討論 盧瀚霆笑姜濤「示愛」夠肉麻

#Mirror #姜濤 #Anson lo #保錡 #洪嘉豪 #MC張天賦
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　　【晴報專訊】男團MIRROR前晚成為《CHILL CLUB頒獎禮》大贏家，團體及個人合共獲七個獎項。姜濤前晚在台上突然提及自己與盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲之間有紛爭，並向對方「示愛」；Anson Lo事後笑指姜濤肉麻，亦令他回想彼此五年來的辛酸。

 

（左起）姜濤、Anson Lo及陳卓賢包辦年度男歌手獎。

 

　　姜濤前晚獲得年度男歌手銀獎，他在台上有感而發，逐一向11位隊友「示愛」；他主動提起外界常將他與盧瀚霆比較，雙方粉絲亦有紛爭，但他一直相信Anson Lo，更高呼「I love you」，他的一番言論引起網民洗版討論，更罕有「癱瘓」網上討論區。前晚12子受訪，隊長楊樂文（Lokman）對於姜濤突然「示愛」時笑說︰「都感動嘅，你（姜濤）喺無準備下，無端端情感『攻擊』人哋，大家都嚇一跳。因為佢平時好少講嘢，一嚟就咁重分量，我都要消化下。」

 

江熚生（左六）跳唱《Rumours》時不慎拗柴，要趷腳下台。

 

　　冧莊男歌手金獎的Anson Lo對於姜濤說「I love you」，他笑說︰「好肉麻，but I love you back，man！」他回想起拍攝《調教你MIRROR》時，與姜濤攬住喊的場面，「我記得喺佢耳邊講，我哋經歷好多嘢，要一齊加油，呢五年大家嘅辛酸好少喺社交網寫出嚟，多謝你。」問姜濤是否因雙方粉絲的紛爭而藉此調解？他指外界對鏡仔一直有很多謠言；Anson Lo自言雖「講到口臭」，但仍呼籲大家不要被網上風向誤導，以為他們經常吵架。

 

保錡自認跑步減性慾

 

　　同場的ERROR奪得「年度組合」銀獎，成員保錡則獲得男新人銀獎。對於再次被MIRROR力壓未能奪金，郭嘉駿（193）笑言︰「呢個唔係埋怨，係事實，都改變唔到…今年第二喎，一世攞第二其實都好威。」保錡在台上表示高層令他自律，他承認曾被照肺，「當初唔知應該有啲咩承擔，有經歷同溝通先知點。」受情傷才睇化？他抵死謂︰「依家淨係想做運動，跑步就唔會諗兒女私情，30幾歲跑完步，性需要就好少。」此外，洪嘉豪為表演時失準感不開心，「有粉絲以為係音響問題，其實係我發台瘟，對唔住表演拍檔同觀眾，我會好好檢討。」

 

保錡（右二）曬黑不少，他早前曾表示因玄學家指他膚色黑較好運，所以效法古天樂曬燈。

 

洪嘉豪（左）為MC張天賦得獎感高興。

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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