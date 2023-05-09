09/05/2023
【KK星期二】港股回吐20天線危危乎？｜分析央企股東回報ETF｜油價兩連升三桶油再落鑊！
嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒
港股半日（9日）走勢反覆，低開44點後早段一度轉升，其後再度回落，曾低見20159點，非常接近20天線（現處20152），半日跌108點，報20188點。港股今日回吐、又穿20天線的機會有多大？KK將率先分析3隻下周開售的中證國新央企股東回報ETF產品，新產品將如果影響市場的估值？中資券商股受到多大的利好？中特估仲可以炒多久？另外亦會點評車廠4月新能源車交付量，分析行業前景及部署策略！
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