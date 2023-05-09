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裳色．惜裳
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09/05/2023

買衫忌衝動！超實用試身Checklist大公開！輕鬆入手時尚舒適靚衫，打造零閒置衣櫥

#買衫 #試身 #衣櫥
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: abric Tokyo, Freepik, Hermes, Oggi, Precious, The Suit Company, With

　　「你試身時會考慮甚麼？」我與客戶在購物指導及衣櫥優化的過程中，發現很多人試身時只考慮好不好看、合不合身，但每每試穿時覺得不錯，回家再穿卻出現莫大落差！這除了是商店的燈光氛圍、環境設計等因素外，我們在shopping時興奮和期待的感覺，會使服裝看起來更具吸引力，更有買下來的衝動。當把衣服帶回家在不同的環境中再穿時，便開始有細節的察覺而發現這樣那樣，然後它就會被閒置…這情景也有發生過在你身上吧？

 

 

　　購物時花多一點時間試身也考慮多一點，你會日漸發現購入的每件衣物都合你心意！以下實用 Fitting Checklist 立刻記起來！

 

1.    顏色

 

● 和你的形象配合嗎？

● 會否有增添神采的效果？

● 會否太鮮艷而色比人強？

● 會否和皮膚顏色太相似？

● 會否影響臉色變得暗沉無神／蒼白無血色？

 

 

2.    形狀剪裁

 

● 和你的形象配合嗎？

● 身材變得更好？

● 會否太緊身顯肉感？

● 會否太鬆身顯隨意？

● 領口與臉型配合？

● 袖口及衣腳長度會否太短／長？

● 袖口及衣腳位置會否在最在意的位置而顯肥？

● 會否太多花邊皺摺等立體裝飾？

 

 

3.    布料

 

● 會否太柔軟而突顯在意部位？

● 會否太硬挺和體型不協調？

● 會否太具彈性貼身而顯肉感／瘦弱？

● 明顯皺紋（如麻質）會否顯得無神？

● 反光效果（如色丁）會否顯胖？

 

 

4.    花紋圖案印刷

 

● 和你的形象配合嗎？

● 會否太細密／大／誇張？

● 會否太幼稚／成熟？

 

 

　　「讓色彩增添時尚，讓體型比例協調」是我主張的穿搭法則！Fitting Checklist 在購物試身或用於衣物斷捨離時，不管我們在人生哪個階段都適用！

 

　　雖然有指引下購物試身會更精準，但若要找一件100%完全符合以上各項才算合適的衣服，恐怕需要找裁縫 tailor-made 才可了。所以大家要有彈性地思考不符合項目對自己的重要性，作出最合適的購物決定，長遠來說可以省時省錢不浪費！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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