買衫忌衝動！超實用試身Checklist大公開！輕鬆入手時尚舒適靚衫，打造零閒置衣櫥

「你試身時會考慮甚麼？」我與客戶在購物指導及衣櫥優化的過程中，發現很多人試身時只考慮好不好看、合不合身，但每每試穿時覺得不錯，回家再穿卻出現莫大落差！這除了是商店的燈光氛圍、環境設計等因素外，我們在shopping時興奮和期待的感覺，會使服裝看起來更具吸引力，更有買下來的衝動。當把衣服帶回家在不同的環境中再穿時，便開始有細節的察覺而發現這樣那樣，然後它就會被閒置…這情景也有發生過在你身上吧？

購物時花多一點時間試身也考慮多一點，你會日漸發現購入的每件衣物都合你心意！以下實用 Fitting Checklist 立刻記起來！

1. 顏色

● 和你的形象配合嗎？

● 會否有增添神采的效果？

● 會否太鮮艷而色比人強？

● 會否和皮膚顏色太相似？

● 會否影響臉色變得暗沉無神／蒼白無血色？

2. 形狀剪裁

● 和你的形象配合嗎？

● 身材變得更好？

● 會否太緊身顯肉感？

● 會否太鬆身顯隨意？

● 領口與臉型配合？

● 袖口及衣腳長度會否太短／長？

● 袖口及衣腳位置會否在最在意的位置而顯肥？

● 會否太多花邊皺摺等立體裝飾？

3. 布料

● 會否太柔軟而突顯在意部位？

● 會否太硬挺和體型不協調？

● 會否太具彈性貼身而顯肉感／瘦弱？

● 明顯皺紋（如麻質）會否顯得無神？

● 反光效果（如色丁）會否顯胖？

4. 花紋圖案印刷

● 和你的形象配合嗎？

● 會否太細密／大／誇張？

● 會否太幼稚／成熟？

「讓色彩增添時尚，讓體型比例協調」是我主張的穿搭法則！Fitting Checklist 在購物試身或用於衣物斷捨離時，不管我們在人生哪個階段都適用！

雖然有指引下購物試身會更精準，但若要找一件100%完全符合以上各項才算合適的衣服，恐怕需要找裁縫 tailor-made 才可了。所以大家要有彈性地思考不符合項目對自己的重要性，作出最合適的購物決定，長遠來說可以省時省錢不浪費！