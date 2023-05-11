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教材攻略。學得要精
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11/05/2023

教材攻略 ‧ 學得要精｜DR-Max英文教材《Electronic English》+ 與新世界集團旗下K11合作的《D Mind & the Prince》 成效顯著 學習英語2大最強裝備

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  • Jack哥哥

    Jack哥哥

    Jack 哥哥從事教材行業18年，為DR-Max的資深教育顧問，2005年至今，協助不少學生提升語文能力。Jack 哥哥希望多與家長分享經驗及心得，為兒童學習作出貢獻。

    教材攻略。學得要精

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幼兒階段是學習語言的黃金期，選對優質的中英語教材，如DR-Max英文教材《Electronic English》及早打好子女語文基礎，可確保小朋友的語言天賦得到理想開發。

 

事實上，根據華盛頓大學教授帕特里夏‧庫爾通過研究發現了兒童學習第二語言的黃金期。該研究指，小朋友的語言學習能力到7歲都會維持在一個較高的水平，隨後便會慢慢下滑，至17歲後學習第二語言，成效明顯會較低。故此，把握孩子0〜15歲這階段語言學習期尤其重要。

 

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幼兒階段是學習語言的黃金期，父母都希望子女可從小打好語言基礎。(shutterstock圖片)

 

DR-Max英文教材成效顯著

雖說近年本地家長留意到中文的重要性日益提高，但亦從不敢對小朋友學習英語放慢腳步。不少父母在子女出生後不久，已開始在社交平台或討論區上，向其他家長打聽坊間一些皇牌英語教材，如DR-Max英文教材便是其中最熱門對象。

 

一套有系統、充滿趣味的英語教材，才能讓小朋友全面提升聽、說、讀、寫的能力，如配有點讀功能，更有效地增強他們的學習專注力，自然能輕鬆掌握教材內容。除了DR-Max英文教材《Electronic English》之外，與新世界集團旗下K11合作的英文教材《D Mind & the Prince》，亦成功由培養小朋友對英語興趣，到提升他們英語能力，最終達至靈活運用地道英語，故近年深受父母及小朋友的喜愛。

 

DR-Max英文教材《Electronic English》
小朋友愈學愈有滿足感

小朋友年紀愈小，專注力就愈低，只靠工作紙要子女坐定定完成，只會令他們對學習英語愈來愈提不起勁，DR-Max英文教材《Electronic English》配有點讀功能，可使用點讀筆收聽英文歌，以及玩教材內的互動小遊戲。每天平均約只花10分鐘便可完成4至6張工作紙，每次完成練習後，小朋友定必更有滿足感，從而提升他們的學習興趣。

 

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學習語言最重要是要由培養興趣開始，故一套有系統、充滿趣味的英語教材確實是小朋友學習英文的必備！(DR-Max提供圖片)

 

DR-Max英語教材《Electronic English》是一個完善的兒童英語學習系統，適合訓練幼稚園到小學階段的聽說讀寫能力，教材一共分為8個程度，只要配合DR-Max點讀筆使用，在工作紙上輕輕一點，便有導師以生動有趣的方式讀出內容，增強小朋友的學習專注力，更能令他們愈學愈起勁。

 

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DR-Max英語教材《Electronic English》附有「生字卡」及「詞彙表」，方便小朋友重溫，加強記憶。同時，教材配有生動有趣的卡通人物插圖，令小朋友學習英語時更專注。(DR-Max提供圖片)

 

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DR-Max英語教材《Electronic English》以獨到的「一點就明，學得要精」為目標，透過點讀筆以廣東話及普通話精闢講解學習英語的竅門，令小朋友自主學習，快速掌握英語知識，提升學習興趣和考試技巧。(DR-Max提供圖片)

 

更多關於DR-Max英文教材《Electronic English》

《Electronic English》奉行「1:5黃金比例」學習法，即是小朋友第一次接觸生字後，將生字運用五次才算學懂。這套適合幼稚園到小學階段的英文教材運用了「1:5黃金比例」學習法，在各類英文練習中需要小朋友反覆運用該生字，從而加深印象。

 

全套英文教材囊括國際及文化題材，將各題型的英文練習分為8個級別，小朋友可按個別學習程度完成英文練習工作紙，有系統地增強英語閱讀、寫作、聆聽及說話能力。

 

同場推介：幼兒英語教材《D Mind & the Prince》

除了DR-Max英語教材《Electronic English》之外，另一套與新世界集團旗下K11合作、幼兒學習英語必備就是《D Mind & the Prince》。這套英語教材最強是其AI點讀筆，它同時具有點讀發音、玩小遊戲和錄音等功能，可連結故事書、海報和生字卡，即使家長沒有時間伴讀，幼兒也可以自主學習。AI點讀筆亦可記錄已使用時間及頻率，透過應用程式即可分析小朋友的學習進度。

 

此外，Song Book也是培養小朋友學習英語的好幫手。當中收錄耳熟能詳的兒歌，更講述每首歌的小知識，且備有琴譜，在家彈奏令小朋友學英文時更添趣味！

 

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幼兒在家的時間較長，因此建立一個沉浸式的英語環境尤其重要。
(「懶媽」提供)

 

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DR-Max與新世界集團旗下K11合作的英語教材《D Mind & the Prince》 是一個專為幼兒設計的英語學習系統，為幼兒提供自由探索及與人互動的學習機會，促進他們的成長和語言發展。(DR-Max提供圖片)

 

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《D Mind & the Prince》內有把經典故事，以幼兒的角度重新呈現，改編成 The Magic Maker of O。

 

更多關於英語教材《D Mind & the Prince》

DR-Max與新世界集團旗下K11合作的英語教材《D Mind & the Prince》具5大特色，包括：
1. 採用 AI 的「學習與應用」教學法
2. 率先引入世界公民概念
3. 將英語學習融入日常生活
4. 學習地道生活真英語
5. 國際級童書創作團隊

 

DR-Max教材設計嚴格

DR-Max教材設計一向對應用及解說技巧非常嚴格，該品牌的英語教材《Electronic English》，是一個完善的兒童英語學習系統，經香港中文大學兒童雙語研究中心及WIT童天教育的語言學專家團隊審訂。

 

與新世界集團旗下K11合作的英語教材《D Mind & the Prince》，繪本故事由屢獲國際獎項的知名童書作者和插畫師共同全新創作，以輕鬆愉快的全方位學習模式和豐富的學習資源，貫穿「家用英語學習系統」、「親子活動及課程」和「親子文化體驗」三大學習歷程，配合最新 AI 筆和 D&P 應用程式，為幼兒營造多元化的英語環境。

 

**想更了解更多關於 DR-Max英語教材《Electronic English》及與新世界集團旗下K11聯手合作的英語教材《D Mind & the Prince》，即click入 https://www.dr-max.com.hk/hk/product-series/electronic-englishhttps://www.dr-max.com.hk/hk/product-series/dmind-and-the-prince

 

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