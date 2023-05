全球電子商務趨勢：Shoppertainment！盤點「購物娛樂」5大好處

當亨氏(Heinz)在長達23分鐘的萬聖節特別直播中獲得超過35萬次觀看和大量觀眾參與時,全球的消費品牌都注意到了體驗式購物的力量。如今,隨著愈來愈多的企業轉向數碼化,網上購物體驗需要變得有趣、體驗式和人性化。消費者愈來愈希望以有趣和互動的方式在網上購物。

消費者期望獲得方便、個性化的網上零售體驗,能夠滿足這些期望的品牌將能夠在「購物娛樂」方面表現出色。

購物娛樂是甚麼?

Lazada是一家東南亞的電子商務公司,創造了「Shoppertainment購物娛樂」這個詞彙。它將「購物Shopper 」和「娛樂 Entertainment」兩個詞彙結合在一起,指的是利用互動和有趣的體驗來為消費者提供購物娛樂的概念。

「購物娛樂」是一種零售營銷策略,旨在為消費者打造一個有趣、愉悅和互動的購物體驗,以鼓勵他們返回(線上或線下)商店並與其他人分享自己的體驗。

在線零售中,「購物娛樂」是直播、娛樂和商業的融合。

為甚麼「Shoppertainment 購物娛樂」在電子商務中愈來愈受歡迎?

「購物娛樂」是一種體驗式營銷策略,在電子商務中迅速受到歡迎。以下是「購物娛樂」帶來的五個主要好處:

1. 增強客戶參與度和忠誠度

通過創造有趣而難忘的購物體驗,顧客更有可能回頭購物,並向其他人推薦這個網店。

2. 差異化

在競爭激烈的線上市場中,「購物娛樂」可以幫助零售商通過實時體驗創造吸引的顧客參與時刻,從而區分自己與競爭對手,脫穎而出。

3. 提升品牌形象和聲譽

一個良好的「購物娛樂」體驗可以在網絡世界中建立人與人之間的聯繫感,從而提升品牌形象和聲譽。

4. 增加流量和銷售

通過由直播購物活動推動的限時促銷、多元化活動、產品推出和優惠,品牌可以利用體驗式購物周圍的熱潮,加速銷售並提高網站流量。

5. 更深入的顧客洞察力

通過「購物娛樂」的經驗收集顧客數據和反饋,零售商可以獲得有價值的顧客偏好和行為洞察,這可以為未來的營銷和顧客參與策略提供信息。

如何將「購物娛樂」引入你的網店?

以下是品牌可以在其網店中實現「購物娛樂」的方式,以使購物體驗更加方便和吸引。

1. 互動式購物影片

這些影片允許顧客在影片中點擊商品,直接從零售商購買商品。

例如:家庭經營的超級食品公司Spread The Love使用購物影片和直播,將流量轉化為參與度,並將參與度轉化為轉換。

通過分享品牌故事並展示新產品,Spread The Love成功地將網站上的停留時間提高了超過250%。

2. 直播購物

這涉及使用直播來展示產品,讓顧客與主持人互動並實時購買產品。

奢侈品牌Gucci利用直播購物來創建吸引的客戶體驗。

例如:Gucci是一個全球知名的時尚品牌。它是第一個使用直播購物平台的高端公司。它還推出了Gucci aLive,一個購物影片介面。

3. 加強實境元素

零售商可以使用增設實境(AR)為顧客創建互動和沉浸式體驗,例如允許顧客在購買前查看產品在家中的樣子。

例如:Ikea是一家家具和家居商品電子商務店。他們有一個名為“Ikea Place”的應用程式,允許顧客使用AR虛擬放置家具在他們的家中,以查看其外觀和適合度。

該應用程式使用AR技術準確地描述了家具在顧客空間中的大小和比例,讓他們可以在家中獲得家具的真實預覽。

4. 比賽/遊戲化

零售商可以使用遊戲化來使購物體驗更加互動和吸引,例如將比賽和獎勵元素融入到購物過程中。

例如:化妝品零售商Sephora擁有一個名為“Sephora to Go”的應用程式,其中包括一個名為“Spin to Win”的功能。在“Spin to Win”遊戲中,顧客可以旋轉虛擬轉盤以贏取折扣、免費產品或其他獎品。

顧客必須先通過應用程式購買產品才能遊玩遊戲,當中的獎品包括未來購買的折扣、化妝品或護膚產品的免費樣品或獨家體驗。

5. 問答與測驗

零售商可以使用問答和測驗來吸引顧客,為他們提供有趣和教育性的購物體驗。這種體驗也鼓勵他們在應用程式上花更多時間,並潛在地進行更多購買。

例如:亞馬遜(Amazon)在印度通過應用程式提供了一個名為“Amazon Quiz”的功能。Amazon Quiz是一個每天的問答遊戲,允許顧客通過回答問題贏取獎品。這些問題通常與時事、流行文化或亞馬遜(Amazon)產品有關。

顧客只需打開亞馬遜(Amazon)應用程式並導航到測驗部分即可參加測驗。然後他們可以回答問題,看看是否贏得了獎品。獎品可能包括亞馬遜(Amazon)禮品卡、電子產品或其他產品。

總結

「購物娛樂」是一種零售策略,旨在為顧客創建吸引、娛樂性和沉浸式的購物體驗。它結合了購物、娛樂和商業元素,為顧客創造難忘和愉悅的體驗。

「購物娛樂」的目標是從競爭對手中區分出零售商,增加顧客忠誠度和滿意度,最終推動銷售。一些零售商已經成功實施了「購物娛樂」,而其他人在有效平衡購物和娛樂元素方面遇到了困難。

要在2023年獲得增長,零售商需要專注於「購物娛樂」,建立可持續且有利可圖的品牌。

常見問題

購物娛樂是甚麼?

購物娛樂是購物和娛樂的結合,為消費者創建一個互動和有趣的體驗。

購物娛樂如何改變全球電子商務?

購物娛樂通過為消費者創建更沉浸和個性化的體驗,提高了參與度、忠誠度和銷售額,從而改變了全球電子商務。

購物娛樂有哪些例子?

購物娛樂的例子包括直播購物活動、遊戲化、虛擬試穿和加強實境體驗。

品牌如何從將購物娛樂融入其電子商務策略中受益?

品牌可以通過將購物娛樂融入其電子商務策略中,提高品牌知名度、參與度和銷售額。購物娛樂還可以幫助品牌區分自己與競爭對手,並與其觀眾建立更強大的關係。

影片商務如何實現購物娛樂?

像Firework這樣的影片商務供應商可以通過允許品牌以互動和有趣的方式展示其產品來促進購物娛樂。影片可以用於展示產品特色、產品使用情況或創建虛擬試穿體驗。通過使用影片,品牌可以為消費者創建更沉浸和個性化的購物體驗,從而提高參與度、忠誠度和銷售額。