成功集郵韓星李棟旭 林夏薇當面迫看《法言人》

【晴報專訊】視后林夏薇（薇薇）原來愛看韓劇，更鍾情有韓國「國民老公」之稱的李棟旭，原來李棟旭近日低調來港，薇薇更成功集郵。前日她在社交網分享合照，令一眾圈中好友大為羨慕，昨日薇薇宣傳劇集《法言人》，當提起與oppa合照時，仍然回味無窮。

薇薇大讚李棟旭皮膚超好。 （IG圖片）

林夏薇、黃嘉樂和莊鍶敏昨日出席《法言人》的宣傳活動，薇薇前日於社交平台分享一張與韓星李棟旭合照，並留言︰「非常欣賞的好演員，開心的聚會。」江嘉敏和吳若希分別留言「我都好鍾意佢」。薇薇昨日受訪時透露︰「我老公同啲生意拍檔食飯，李棟旭咁啱都在場，所以認識到佢。」她又指早在對方第一套劇《My Girl至愛大話精》，已十分欣賞他。薇薇自爆為宣傳《法言人》無所不用其極，即場播出一場法庭戲給李棟旭看，她興奮說︰「佢睇得明我喺套劇度打緊一場離婚官司，證明戲劇係無語言阻礙。」在旁的嘉樂即搞笑問︰「咁你幾時同BLACKPINK食飯？」相當惹笑。

嘉樂期待薇薇和馬國明的感情線。

莊鍶敏與汪小菲只是朋友

另外，嘉樂為應付一場超長的官司戲，由於全是英文對白，為此他找來港大法律系畢業的藝員朱匯林，幫忙糾正英文發音，「仲搵咗一個讀法律嘅朋友，幫我將段對白錄一次，我用咗兩個星期去背去練，好彩最後都無NG。」此外，莊鍶敏早前被拍到跟小S前夫汪小菲密會，近日更為汪母張蘭直播帶貨，被指獲未來奶奶開綠燈。莊鍶敏笑稱只是銷售員，又指與汪小菲只是朋友關係，「再講落去就會好尷尬，希望大家唔好有太多揣測。」





莊鍶敏無正面回應與汪小菲可有發展機會。