  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

10/05/2023

成功集郵韓星李棟旭 林夏薇當面迫看《法言人》

#莊鍶敏 #汪小菲 #林夏薇 #黃嘉樂 #國民老公 #李棟旭 #法言人 #江嘉敏 #吳若希 #馬國明
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】視后林夏薇（薇薇）原來愛看韓劇，更鍾情有韓國「國民老公」之稱的李棟旭，原來李棟旭近日低調來港，薇薇更成功集郵。前日她在社交網分享合照，令一眾圈中好友大為羨慕，昨日薇薇宣傳劇集《法言人》，當提起與oppa合照時，仍然回味無窮。

 

薇薇大讚李棟旭皮膚超好。 （IG圖片）

 

　　林夏薇、黃嘉樂和莊鍶敏昨日出席《法言人》的宣傳活動，薇薇前日於社交平台分享一張與韓星李棟旭合照，並留言︰「非常欣賞的好演員，開心的聚會。」江嘉敏和吳若希分別留言「我都好鍾意佢」。薇薇昨日受訪時透露︰「我老公同啲生意拍檔食飯，李棟旭咁啱都在場，所以認識到佢。」她又指早在對方第一套劇《My Girl至愛大話精》，已十分欣賞他。薇薇自爆為宣傳《法言人》無所不用其極，即場播出一場法庭戲給李棟旭看，她興奮說︰「佢睇得明我喺套劇度打緊一場離婚官司，證明戲劇係無語言阻礙。」在旁的嘉樂即搞笑問︰「咁你幾時同BLACKPINK食飯？」相當惹笑。

 

嘉樂期待薇薇和馬國明的感情線。

 

莊鍶敏與汪小菲只是朋友

 

　　另外，嘉樂為應付一場超長的官司戲，由於全是英文對白，為此他找來港大法律系畢業的藝員朱匯林，幫忙糾正英文發音，「仲搵咗一個讀法律嘅朋友，幫我將段對白錄一次，我用咗兩個星期去背去練，好彩最後都無NG。」此外，莊鍶敏早前被拍到跟小S前夫汪小菲密會，近日更為汪母張蘭直播帶貨，被指獲未來奶奶開綠燈。莊鍶敏笑稱只是銷售員，又指與汪小菲只是朋友關係，「再講落去就會好尷尬，希望大家唔好有太多揣測。」

 

莊鍶敏無正面回應與汪小菲可有發展機會。

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#莊鍶敏 #汪小菲 #林夏薇 #黃嘉樂 #國民老公 #李棟旭 #法言人 #江嘉敏 #吳若希 #馬國明

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk