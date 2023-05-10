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10/05/2023

出歌賀結婚周年 伍富橋被太太甜蜜取笑「伍富馬」

#伍富橋 #梁兆楹 #億萬駙馬 #Shirley #很多很多份之一
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　　【晴報專訊】伍富橋去年與富家千金梁兆楹（Shirley）閃婚，婚後幸福肥的他被網民封為「億萬駙馬」。日前伍富橋推出新歌《很多很多份之一》冧妻，慶祝結婚一周年，Shirley亦在IG撰長文，大爆閃婚原因。她坦言當日伍富橋突然向她說：「我想同你結婚，你可唔可以同我結婚？」二人本打算先簽紙後補擺喜酒，但最後打消念頭，她希望老公不要因此而內疚，「我哋簽紙當日，有你有我，有至親有朋友有酒飲！我哋一啲都唔委屈，我哋嘅幸福就係咁另類！」

 

Shirley約定伍富橋，下六世也要做夫妻。（IG圖片）

 

　　對於伍富橋娶富家女而遭外界嘲諷，Shirley希望老公不要自責累到她，「無人攞住支槍迫我嫁畀你，嫁得，我就預咗…講真我連嫁畀你都夠膽，我仲有咩好怕？」她大爆伍富橋沒有為外界言論不快，反而因被身邊「好兄弟」冷嘲熱諷，而一度陷入低潮。她鼓勵老公說：「幾時都話做人一定要學識自嘲，咁樣會為生活增添一份色彩，知道嗎？伍富馬（駙馬），你要成為腐皮（負評）絕緣體！」十分甜蜜。

 

伍富橋因娶富家千金，受昔日好友冷嘲熱諷。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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