不少人認為美債違約跟自己無關，只要不買美債就無事了，但今次不一樣了。

幾十年前，美債曾違約，這是歷史，當時大家可能還未出生，話之美債爆核彈，也沒事啦！但今時不同，大家都是在這個風暴的影響下，有甚麼影響，且聽道來。

美債要違約，即是無錢付予到期債券、票據的本金和利息，是在哪一天？美財長耶倫說是6月1日，但是否真的為6月1日？她有沒有打埋伏，其實是可以左冚右冚，可以冚到7月1、8月1、9月1……？但無論怎冚，總有個X日，這個X日，是何日，不知，就暫以不知的X日來作爆點。

拜登已於上周，約了美國眾議院和參議院的頭於美國時間5月9日去討論提高國債上限事。市場估這第一次的談判，不會談出結果，接下來的，仍可以有幾日，一直到5月16日（圖一），可以讓總統、國會、參議院三方面人齊集討論。因為要提升國債上限，要這三方面人齊拍板才可。

提升國債上限絕不容易

不過今次要提升國債上限，絕不容易，因為共和黨人早已定好要在這個提高國債上限事給民主黨個好看的。美國政客有個共通點，當自己上台時，會大花特花，用公家錢去為自己爭取日後選票。當自己不在台上時，就會十分惜財，不讓上台者花這花那。這個黨爭是可以無大局之念，只在想對手死而已（圖二、圖三）！

民主黨的拜登政府想無條件地提高國債上限。

共和黨的對手，則只允在有條件（削政府支出）下，才允提高國債上限。

在這個表面不可能談攏的局面下，我們外人，是不知道共和民主兩黨會怎樣各自讓步，怎好好醜醜，遮遮掩掩、偉偉大大地去提高國債上限，以免被公眾批評不負責任。

美國國債的上限是一定可以被提高的，只是不知要拖多久，亦不知會否出現短期的債務違約，而就是這可能的短期違約會造成重大經濟傷害。怎害？

先說這次提高國債上限危機，可以解決方法：

（1）在X日（6月1日？）前，及時提高了美國債上限；

（2）通過個臨時提高美國債上限法案，例如只保證國債上限，夠用到11月、12月，或任何稍後日期，這即是大家麻醉下，暫當無事，直到期限到，隻債務殭屍回來為止；

（AP）

（3）拜登引用憲法修訂案第14條，要國會一定要通過白宮的財政預算。耶倫三度反對拜登政府用這個方案，因為一旦用上，就即是美國國債是可以無限量增加，再沒有人對美債美元有信心，美債利息必急升，美匯會急跌。這是理論，息會升多少，美匯跌多少，其中對美國經濟又會帶來甚麼影響，美國一些大行做了研究，見圖四。

至於美債違約會影響到閣下，留待明天談，因為如5月9日拜登跟國會、參議院已達成提高美債務上限，便已不用談了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）