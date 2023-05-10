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10/05/2023

全球爭相提升算力規模！香港要急起直追！人工智能超算中心如何發揮強大效能？

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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　今時今日，算力已成為全球推動數碼經濟發展的核心力量，中國信息通信研究院的《中國算力發展指數白皮書》在2021年估計，算力每投入一元，將帶動三至四元的經濟產量，而且算力對數碼經濟與本地生產總值（GDP）的發展有顯著帶動作用。本年度的《財政預算案》提及要建立人工智能超級計算機中心，這對香港創科可謂天大喜訊。

 

　　其實，香港早已體會智能運算所產生的效用。猶記得舊作《香港「科」得起》中，有收錄一篇2011年撰寫的文章，名為〈建超級電腦效益大〉，當中談到當年香港天文台和深圳市氣象局簽署合作協議，香港天文台負責向深圳提供專業的預報知識和技術，並培訓技術人員，而深圳方面則提供高速運算的電腦資源及設備，以支援天氣預報技術的發展。深圳使用的，是同年全面開通、運算能力相當於20萬台個人電腦總和、號稱內地首台實測性能超千萬億次的超級電腦「星雲」。自此，本港市民每天使用的天氣預報服務，部分可能基於「星雲」的運算結果。

 

　　當時我認為，香港與其發展業界推許的「數據中心園」，不如直接建設超級電腦，這對提高本地的創科水平，效果更佳。因超級電腦這些高速運算效能的應用和服務只會愈來愈多，包括金融服務、工業設計、科學和醫學研究等，超級電腦既可支持創科產業長遠發展，令以前難以開發出來的複雜產品或服務變得可能，帶動整體經濟發展；也能讓鄰近地區利用有關資源，強化本港作為數碼化城市和「亞洲國際都會」的形象，吸引外來投資。

 

　　近年，全球都爭相提升算力的規模，2021年算力規模前20的國家中，有17個是全球排名前20的經濟體，並且前五名排名一致（美國、中國、日本、德國、英國），而荷蘭、意大利、澳洲、新加坡等國的算力排名也較前提升。內地多個城市也加速布局，深圳、武漢、西安、成都、許昌、南京和杭州等七個城市已在營運被稱為城市「最強算腦」的人工智能超算中心。根據目前形勢，香港明顯落後他人，有必要急起直追。

 

　　然而，發展超算中心投資龐大，動輒以數十億元計算。為免浪費公帑，便需審慎研究。今年1月啟用的寧波市首間人工智能超算中心，其第一期投資額為5.85億元，定位為二合一，既做超級計算機中心（一如綜合醫院），以服務社會公共產業；又做人工智能計算機中心（就如專科醫院），針對企業要服務自身的項目需求。該超算中心還定下三大目標：（一）為科研機構研究開發、成果轉移；（二）促進政府精細化、智慧化管理；（三）推動人工智能產業發展。

 

　　寧波市的超算中心定位清晰、目標明確，值得參考。不過，建立超級電腦就要「具備眼光和魄力」，除要先釐清自身的需要及優先次序，分析周邊城巿的強弱項，找出自己的最佳位置，還需致力培訓相關人才，才能令超算中心應用得宜，發揮更強效用。

 

 

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