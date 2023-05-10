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10/05/2023

從占星角度看Z世代！重視理念、價值觀，講心唔講金？企業如何留住這一代人才？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　當你選擇一份工作一家公司的時候，你優先考慮的是甚麼？薪金？待遇？工作環境？工作性質？一直以來，打工仔著重的不外乎是這些事項，再傳統一點的，就是正正常常有份工、有前途、合理的薪水就是了，老闆難頂、要開OT這些，可以忍受的就忍吧，正所謂「份糧包埋」。

 

　　不過隨著社會變遷，世界也變得不一樣，上班族對工作的要求也不一樣。近日有一項由LinkedIn進行的研究報告指出，Z世代的打工仔，相當重視公司的價值觀、企業文化是否很自己的相符，如果彼此的價值觀有衝突，就算加人工也未必會留下。甚至有高達9成人表示，如果有另一家公司的價值觀更對胃口，覺得大家合得來，就會跳糟。可見現時新一代重視的東西，跟傳統的一派很不同。他們重視的是「價值觀」、「公司文化」，而不是下下講錢，或為了錢甚麼工都可以忍受。

 

　　Z世代是指1997年至2012年出生的一代，為甚麼他們有如此的取態？其實這些可以從占星的世代行星找到啟示。占星學中，有三顆行星：天王、海王、冥王，他們在一個星座會待頗長的時間，從七年到二十多年不等，所以帶來的影響不只是個人化，更是有一種社會性、集體性，代表了某一個世代的人所經歷的、他們的態度和傾向。

 


《和解在後》劇照

 

　　那麼Z世代的人，他們的天海冥在哪

 

　　天王星從97年至03年，都在水瓶座，其後進入雙魚座。

 

　　海王星在97年時，是在山羊座的尾巴，98年就進入了水瓶座，在2011年進入雙魚座。

 

　　而冥王星，97年的時候在人馬座，到08年時進入山羊座。

 

　　可見Z世代的人，大部分的時候，天王星、海王星都在水瓶座，然後就是雙魚座。這兩個星座，正正就是相當重視「理念」這些較為形而上、非物質的東西，水瓶座認為人人都應該有平等的權利，所做的事是要對大眾都有好處，而不只是個人的利益，也所以他們亦相當著重平權、環保這些議題。而雙魚座，更是有一份大愛的精神，認為人與人之間不分你我，不應分階級，同時亦重視心靈世界，而不只是物質生活。

 

　　所以如果一家企業，不符合他們這些理念、價值觀，他們就不會賣賬，反正金錢、地位、階級對他們來說不是最重要，所以理念不合，多多錢也沒用。哪種企業會符合他們的胃口？例如重視環保、講平權，公司中的高層不會高高在上，跟大家打成一片，講work-life balance，他們就會更願意去加入這種公司。現在的企業常常為招聘而頭痛，想要留住這些新世代，就要放下傳統的一套，以企業文化和理念去吸引好的員工。

 

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