廚師發辦 │Omakase優惠合集！性價比天婦羅海膽拿破崙+日本蟹 / 晚市指定款半價 / $711食20道菜Omakase

日本的廚師發辦Omakase在香港十分流行，由主廚以時令的食材做出刺身、壽司、熟食等各種日式料理。不過一般廚師發辦Omakase都比較貴，晚餐更有機會過千元。今次為大家找來廚師發辦優惠，Let’s go！

廚師發辦Omakase│1. 八瀧：3大優惠！晚市食足22道菜有9折

位於尖沙咀的八瀧有3款，而3款都是晚市9折優惠，包括$1,249食「20道。壽司」、$1,429食「20道。割烹」及$1,789食「22道。割烹」。「20道。壽司」有前菜三品、瀧。刺身三點、手握壽司十貫等等。

前菜

如果想試天婦羅、日本蟹，就可以選擇$1,429的「20道。割烹」套餐，有時令日本生蠔、瀧。刺身四點、天婦羅海膽拿破崙、時令日本蟹、甘鯛立鱗燒、手握壽司五貫等等。

季節日本生蠔

時令日本蟹

如果以上2款都未夠喉，可以試$1,789的「22道。割烹」，可以試到前菜三道菜、日本時令生蠔、瀧。刺身四點、天婦羅海膽拿破崙、煙燻甘鯛立鱗燒、瀛煮龍蝦料理、60度慢煮清酒鮑魚、手握壽司六貫等等。

天婦羅海膽拿破崙

大家記得購買優惠後，必須whatsapp店舖以作確認（WhatsApp：92471684）。另外，餐廳會現場收取10%加一服務費。

八瀧

日期：2023年5月10日至6月30日

價錢：$1,249「20道。壽司」、$1,429「20道。割烹」及$1,789「22道。割烹」

地址：尖沙咀白蘭軒道2號富峰行

詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/product/100399

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