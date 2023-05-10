  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
陳世味道
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

10/05/2023

全世界身價最高牛肉！120公里強風、負45度處理、熟成8個月牛肩胛！味道竟鮮甜像赤身吞拿？生牛臀肉風乾牛肉卷食齊兩種風味

#Food Map #美食 #Ami #牛肉大師 #法國餐廳 #中環 #牛肉 #瑪德蓮 #世界最貴牛肉 #法國Polmard牛肉 #BABA #帶子 #牛肚 #黃香李雪葩 #法國內臟香腸 #牛肉腸 #吞拿魚他他 #白蘭地 #杏桃芝士 #法國薯仔 #風乾牛肉 #生牛臀肉 #炭烤 #牛肉烤芝士三文治 #牛肩胛肉 #香檳 #Pinot Meunier #紅酒 #Pinot Noir #Chardonnay #美食地圖 #品酒師 #免治牛肉 #法國菜 #自然放養 #有機飼料 #冷凍熟成
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: 由作者提供

　　香港人真的很嗜牛，經常都話要吃牛肉，甚至有戒吃牛的朋友忍不住「地域限定」，每逢出境去日本就一開食戒，可見我們都只是凡夫俗子，經常都敗給原始的慾望……

 

　　除了和牛沒法抗拒，法國Polmard牛肉亦無法抵擋 —— I mean，不知道猶自可，一旦你知道它是甚麼，就變得難以自拔。

 

　　近日法國牧場世家Polmard的第六代傳人Alexandre Polmard來港，宣傳自家生產的Polmard牛肉，作為慶祝法國五月藝術節今年30周年，更特別與行政總厨Nicolas Boutin聯手合製六道菜晚餐菜單，售價為港幣1,388+10%，只限於5 月供應，還需於三日前預訂。

 

Ami在中環開業一年多，以時尚酒吧和法國菜贏得中環人歡心。

來自法國的牛肉大師Alexandre Polmard，親自講解Polmard牛肉的魅力。

牛肉大師Alexandre Polmard與行政總厨Nicolas Boutin合力製作Polmard牛肉菜單。

 

　　Polmard家族的「牛歷史」非常顯赫，在世界食壇極度知名，自 1846 年開始飼養棕金色的Blonde d’Aquitaine牛，最大的轉捩點是上世紀九十年代，Alexandre的祖父和父親於研發出獨特的冷凍熟成技術，以120公里強風和負45度的冷凍室存放肉品，可將牛肉進入「冬眠」狀態，成為業界的明星。加上堅持自然放養牛隻，並配合有機飼料，兼每周只屠宰4頭牛，可說是史上最嬌貴、最重質不質量的牛肉生產商。

 

　　2015年全球媒體包括CNN國際新聞網絡，都曾經報道過，在法國餐廳供應一份由Polmard牛肉生產及處理的2000 vintage côte de boeuf（即是bone-in ribeye），經過15年的熟成，牛肉還能保持鮮嫩多汁，一份售價3,000歐元，號稱「世界最貴牛肉」，一下子Polmard牛肉的名氣響遍全世界。

 

Polmard牛肉六道菜晚餐菜單售價為 港幣1,388+10%，只限於5 月供應，還需於三日前預訂。

麵包和牛油都非常好，忍不住吃了半個。

 

　　這個特別菜單，除了甜品，其他菜式都是關於牛肉，因此當品酒師以Nuits St Georges的紅酒搭配，大家都好容易明白。不過當品酒師說：「主菜將以香檳配合。」在座人士都有點驚訝，而且都感到好奇 —— 期待就是如此build up出來。

 

先出場是紅酒Domaine De La Vougeraie Nuits St Georges Clos De Thorey 2019，口味不算太濃郁，適合搭配沒有濃厚醬汁的牛肉菜式。

 

　　首先上枱的菜式是牛肉烤芝士三文治（Le croque burger），雖然叫做burger但其實是sandwich —— 或者應該說是近年大流行的日式牛扒sando，兩片帶牛油芳香的法式牛油包brioche，夾著一塊具20%脂肪的厚厚牛肉，再伴以融化了的香濃Raclette，驟看起來都冇得輸，入口的質感亦非常具一致性，可以一口就咬開麵包和牛肉，不會出現口感度不均軟硬度不夾的狀況。

 

牛肉烤芝士三文治，一向在此餐廳附設的Wood Ear有供應，作為伴酒小吃。

以頭盤來說，這牛肉烤芝士三文治未免分量略大，但味道大好很難抗拒。

 

下一頁：更多精彩牛菜式—生牛臀肉風乾牛肉卷、風乾牛肉配吞拿魚他他、牛肉腸配帶子

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多陳世味道文章

你可能感興趣

#Food Map #美食 #Ami #牛肉大師 #法國餐廳 #中環 #牛肉 #瑪德蓮 #世界最貴牛肉 #法國Polmard牛肉 #BABA #帶子 #牛肚 #黃香李雪葩 #法國內臟香腸 #牛肉腸 #吞拿魚他他 #白蘭地 #杏桃芝士 #法國薯仔 #風乾牛肉 #生牛臀肉 #炭烤 #牛肉烤芝士三文治 #牛肩胛肉 #香檳 #Pinot Meunier #紅酒 #Pinot Noir #Chardonnay #美食地圖 #品酒師 #免治牛肉 #法國菜 #自然放養 #有機飼料 #冷凍熟成

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk