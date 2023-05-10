全世界身價最高牛肉！120公里強風、負45度處理、熟成8個月牛肩胛！味道竟鮮甜像赤身吞拿？生牛臀肉風乾牛肉卷食齊兩種風味

香港人真的很嗜牛，經常都話要吃牛肉，甚至有戒吃牛的朋友忍不住「地域限定」，每逢出境去日本就一開食戒，可見我們都只是凡夫俗子，經常都敗給原始的慾望……

除了和牛沒法抗拒，法國Polmard牛肉亦無法抵擋 —— I mean，不知道猶自可，一旦你知道它是甚麼，就變得難以自拔。

近日法國牧場世家Polmard的第六代傳人Alexandre Polmard來港，宣傳自家生產的Polmard牛肉，作為慶祝法國五月藝術節今年30周年，更特別與行政總厨Nicolas Boutin聯手合製六道菜晚餐菜單，售價為港幣1,388+10%，只限於5 月供應，還需於三日前預訂。

Ami在中環開業一年多，以時尚酒吧和法國菜贏得中環人歡心。

來自法國的牛肉大師Alexandre Polmard，親自講解Polmard牛肉的魅力。

牛肉大師Alexandre Polmard與行政總厨Nicolas Boutin合力製作Polmard牛肉菜單。

Polmard家族的「牛歷史」非常顯赫，在世界食壇極度知名，自 1846 年開始飼養棕金色的Blonde d’Aquitaine牛，最大的轉捩點是上世紀九十年代，Alexandre的祖父和父親於研發出獨特的冷凍熟成技術，以120公里強風和負45度的冷凍室存放肉品，可將牛肉進入「冬眠」狀態，成為業界的明星。加上堅持自然放養牛隻，並配合有機飼料，兼每周只屠宰4頭牛，可說是史上最嬌貴、最重質不質量的牛肉生產商。

2015年全球媒體包括CNN國際新聞網絡，都曾經報道過，在法國餐廳供應一份由Polmard牛肉生產及處理的2000 vintage côte de boeuf（即是bone-in ribeye），經過15年的熟成，牛肉還能保持鮮嫩多汁，一份售價3,000歐元，號稱「世界最貴牛肉」，一下子Polmard牛肉的名氣響遍全世界。

Polmard牛肉六道菜晚餐菜單售價為 港幣1,388+10%，只限於5 月供應，還需於三日前預訂。

麵包和牛油都非常好，忍不住吃了半個。

這個特別菜單，除了甜品，其他菜式都是關於牛肉，因此當品酒師以Nuits St Georges的紅酒搭配，大家都好容易明白。不過當品酒師說：「主菜將以香檳配合。」在座人士都有點驚訝，而且都感到好奇 —— 期待就是如此build up出來。

先出場是紅酒Domaine De La Vougeraie Nuits St Georges Clos De Thorey 2019，口味不算太濃郁，適合搭配沒有濃厚醬汁的牛肉菜式。

首先上枱的菜式是牛肉烤芝士三文治（Le croque burger），雖然叫做burger但其實是sandwich —— 或者應該說是近年大流行的日式牛扒sando，兩片帶牛油芳香的法式牛油包brioche，夾著一塊具20%脂肪的厚厚牛肉，再伴以融化了的香濃Raclette，驟看起來都冇得輸，入口的質感亦非常具一致性，可以一口就咬開麵包和牛肉，不會出現口感度不均軟硬度不夾的狀況。

牛肉烤芝士三文治，一向在此餐廳附設的Wood Ear有供應，作為伴酒小吃。

以頭盤來說，這牛肉烤芝士三文治未免分量略大，但味道大好很難抗拒。

下一頁：更多精彩牛菜式—生牛臀肉風乾牛肉卷、風乾牛肉配吞拿魚他他、牛肉腸配帶子