日韓大熱超簡單「偶像儲蓄法」！追星都儲到錢？韓妹10日儲$2,700引偶像關注！

很多人都認為追星是一件浪費時間和金錢的事件，對自己的人生未必有幫助。但其實，很多追星的迷妹和迷弟都想和自己的偶像一齊進步，希望自己可以變得更加好。早前，有一名韓國明星的粉絲，就因為追星使用了「偶像儲蓄法」，短短10日內已儲到接近$2,700，最後更令到自己的偶像關注到自己，令人羨慕。即睇到底甚麼是偶像儲蓄法！

韓劇《某一天滅亡來到我家門前》、《還有明天》、《夜行書生》中的演員李洙赫有一名粉絲，她為了存錢購買AirPods Max，就訂立了一些法則，如果偶像發一則Instagram帖文就會儲某個金額；發Instagram限時動態又會儲某個金額等等。

圖片來源：李洙赫IG

而她的偶像李洙赫也發現了這件事，更叫這位粉絲聯絡工作人員，自己會送一個直接送一個AirPods Max給她，叫她把存款使用在公益上！李洙赫的行為相當貼心，被不少網民大讚。最後，這位粉絲利用「偶像儲蓄法」，短短10日內已儲到455,310韓圜，接近港幣$2,700。

圖片來源：Unsplash@Melissa Walker

其實「偶像儲蓄法」是來自日本，這種「偶像儲蓄法」到底實際是怎樣操作呢？其實很簡單的，只要大家列出一個表，好像是：

● 看到一次偶像的廣告：儲$50

● 看到偶像劇集或電影：儲$500

● 偶像發Instagram或Facebook帖文：儲$50

● 偶像出歌：儲$500

● 偶像出活動：儲$100

大家自由訂立自己的存錢守則，金額都可以因自己的收入修改，很快你就會發現自己已經有一筆為數不少的儲蓄！可能都有些人指，自己根本沒有追星，這個方法沒有用！沒關係的，你可以把偶像改為其他自己喜歡的東西，例如你喜歡看劇，就每看一集儲$50吧，看完一套20集的劇集就有$1,000了！

圖片來源：Unsplash @Alexander Grey

各位迷妹、迷弟，試試「偶像儲蓄法」，和自己的偶像一齊進步！