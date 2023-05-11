新冠升溫流感夾擊逼爆公院 日均6000人往急症室 2100染疫者留醫

【晴報專訊】近日新冠及流感病例趨升，醫管局透露日均逾6,000人次到急症室求醫，高達2,100名新冠患者留院，長者佔7至8成，內科病房使用率達130%，需按機制轉送病人。北大嶼山醫院香港感染控制中心（HKICC）已接收逾50名病人，另有40人轉送私院。

昨多583人核酸檢測呈陽性，10人死亡；過去1周逾3,300人染疫。圖為市民到急症室求診。

但醫衞局局長盧寵茂指，新冠對本地公共衞生風險明顯降低，防疫會以保障高危群組為重點。政府專家顧問認同，目前輕症較多，毋須擔心。

盧寵茂指，防疫會以保護高危群組為重點。

新冠及流感夾擊下，公院本周一有6,600人次入急症室，周二有6,400人次，內科病床長期使用率逾100%，部分更達120%至130%。單計內科病房，日均入院人數由950人升至本周的1,200人，當中約三分一至四分一為新冠患者，留院新冠病人高達2,100人，大部分為長者，年齡中位數78歲，院舍長者佔13.7%。

約100病人 轉送HKICC及私院

症狀方面，3至5成人有發燒，2至3成人需氧氣支援，27人要插喉，15人要入深切治療部。但局方指重症患者不多，大部分在支援治療下已康復，最快2日出院。另有個案屬二次及三次感染，病徵相對溫和。

目前北大嶼山醫院香港感染控制中心（HKICC）已開2個病房共140張病床，接收逾50人，主要是新冠患者；私院亦接收了40名一般病人。醫管局聯網服務總監鄧耀鏗指，新冠感染個案急升，料未來數周仍處高位，難判斷何時到頂。而流感個案近1周有回落，相信已達頂峰。

專家：新冠輕症較多 毋須擔心

公院暫未計劃重啟新冠病房及限制探病。政府專家顧問許樹昌認同，現時輕症佔多，毋須太擔心。另一專家顧問孔繁毅指，新冠已列作一般呼吸道病毒感染，可在普通內科病房治療，僅需高流量氧氣或插喉者才要入住傳染病病房。

盧寵茂昨在立會透露，現時一半新冠個案感染XBB，新冠對本地公共衞生風險明顯降低，疫情未見大幅反彈，防疫會以保護高危群組為重點。另外，文體旅局局長楊潤雄前日結束海南外訪後，昨首次確診新冠，現無大礙，已告假休息。

科興捐5000針加強劑 供兒童免費接種

新冠疫情驟變，接種疫苗需求勢增。科興藥廠昨指，因應政府宣布日後僅優先群組可免費打新冠加強針，大多數兒童並不包括在內，故計劃與本港慈善機構合作推出疫苗捐贈計劃，捐出約5,000針加強劑予3至12歲本港兒童免費接種，現正與相關醫療機構及學會商討合作方案。另藥廠在本月內會向私家診所及私家醫院提供自費疫苗，首批約數千劑，價格會在「可負擔」範圍內，但最終定價由醫療機構自行決定。

科興月內會向私家診所及私家醫院提供自費疫苗

對科興二價疫苗會否供港，藥廠稱二價針需在國內獲批准後才能供港，若有需求，會再輸港，但強調原始疫苗對防重症及死亡的有效率仍達9成。

莫德納二價疫苗獲批 盡快供港

另外，莫德納藥廠宣布，旗下針對Omicron的二價疫苗已獲本港衞生署批准使用，12歲或以上可接種，會盡快安排疫苗供港。政府發言人指，莫德納藥廠的2款二價疫苗，及康希諾生物藥廠的2款新冠重組疫苗已在港獲註冊，一般而言聯合科學委員會不會就每種疫苗提供特別建議，目前政府免費接種計劃只包括科興及復必泰原始株，及復必泰二價疫苗。