台中34樓墜吊臂插穿捷運 1死8傷

【晴報專訊】台灣台中市昨發生恐怖冧吊臂意外，一座34層住商大樓地盤的吊臂從天台倒塌，擊中一段捷運架空路軌，一列自動駕駛的列車收掣不及撞上，有車廂被鋼材插穿，至少1死8傷。

大學女助理教授亡

涉事地盤位於南屯區文心南路，樓高34層，接近捷運豐樂公園站。事發在昨午約12時半，閉路電視畫面可見吊臂部分鐵架突從大樓天台斷開跌下，擦過外牆砸穿高架軌道的隔音牆，部分鐵架插入一列行駛中的列車，車頭嚴重損毀，有車廂被刺穿兩個大洞，黃色的鋼架鐵條貫穿車廂兩側，有車門和座位飛脫，車廂一片狼藉。

意外後可見有鋼架鐵條貫穿車廂，車頭嚴重損毁，車內一片狼藉。(網上圖片)

一名52歲女乘客被吊臂直接砸死，再拋出車外，她是靜宜大學法律系女助理教授。另3女5男乘客輕傷送院，包括2名小學生腳部被玻璃割傷，另有1名加拿大籍男子頭部擦傷。被困乘客由車上工作人員引導沿軌道回車站。有月台職員憶述目擊鐵架倒塌在車道上，已第一時間通知控制中心煞車，惟距離太短，最終發生意外。台中捷運公司已調整營運路綫，目前全力搶修。

工程承辦商 罰款停工

一名男傷者說當時鋼架砸到軌道上，來不及反應，緊接看到鋼架穿破車廂，自己腳部受傷，車廂內30人相當驚慌，憶述時仍忍不住發抖。有女乘客當時與父親在第一節車廂，指看到多名乘客受傷濺血，父親被玻璃砸傷頭部，自己則無恙。

台中市長盧秀燕赴現場視察，要求查明肇事原因，針對地盤未做好安全工作，表明「必需重罰」。當局初步調查指，涉事大廈的主要結構工程已完成，吊車正逐層拆卸棚架等設施，疑是吊臂旋轉期間撞到屋頂突出物導致掉落，已對工程承辦商罰款並勒令停工。涉事的建築公司表示，初步判斷是吊掛的鋼索斷裂。