47%留港2天 逾半團費不超人幣500元 當局查廉價團疑要旅客帶私煙

【晴報專訊】通關後內地旅客陸續重臨，據旅監局資料顯示，由2月6日至本周日（7日）有9,674個內地團登記入境，逾8成半留港不多於2日，近4成是「1天團」；而當局3月29日至本周日接獲的3,183個行程登記中，逾半團費為500元人民幣或以下。

有議員關注有廉價團帶內地客參觀公屋，甚至疑要求協助走私香煙等，恐損害香港聲譽，旅監局稱，無收到有關內地團投訴，但正調查事件。

據旅監局資料，由2月6日至本周日有9,674個內地團登記入境，當中47%留港2日。

文體旅局回覆議員書面質詢時指，由2月6日至本周日，旅監局共收到9,674個內地入境團行程登記，當中47%留港2日，39%留港1日，不足2%會留港5日或以上。團費方面，旅監局由3月29日至本周日共接獲3,183個行程登記中，逾半團費為500元人民幣或以下。

議員質疑每日同一餐廳用膳

立法會議員林健鋒關注五一黃金周期間，有旅遊團安排旅客每天到同一間餐廳用膳，亦有旅客被帶往參觀公屋，甚至有領隊疑要求團友協助走私香煙，質疑如何令旅客「說好香港故事」。署理文化體育及旅遊局局長劉震回應稱，旅監局正調查事件，如發現有違規或違法行為，將檢控及紀律處分相關旅行代理商及導遊。而旅監局在2月6日至本周日期間，沒收到有關內地團投訴，僅接獲7宗求助，其中3宗涉退回於註冊商店購買的產品；涉內地領隊態度、商店職員態度、團員走失、旅行團行程及收費則各有1宗，正在處理中。劉又指旅客預算各有不同，行程亦會有別，最重要是確保旅遊產品名副其實。

立法會議員林健鋒（電視截圖）

模式變短行程多 打卡15分鐘

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺稱，內地團由以往留港3至4日變成現時僅1至2日，甚至只是「路過」，反映旅遊模式改變，難對比廉價團佔比是否大增，但聽聞有內地團去彩虹邨打卡，「部分旅客只來港1日，如去故宮、主題樂園動輒要半日至全日，好奢侈，所以旅行社傾向安排多個短行程，落車打卡15分鐘又去另一到，令旅客感覺抵啲」。