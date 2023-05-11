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11/05/2023

直認演唱會意外後心靈創傷未癒 So Ching宣布退出COLLAR

#Collar #So Ching #蘇芷晴 #阿Mo #李啟言
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　　【晴報專訊】女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching），自舞者男友李啟言（阿Mo）去年七月於MIRROR演唱會事故中受重傷後，一度停工專心照顧男友。So Ching今年初曾歸隊，但她昨日宣布退團，坦言因個唱意外後留下心靈創傷，未能完全適應幕前工作；COLLAR隊友表示尊重So Ching意願，日後以七人姿態繼續前行。

 

So Ching希望退團後找回快樂根源。（IG圖片）

 

　　去年一月成軍的女團COLLAR，由《全民造星IV》參賽者邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖及蘇芷晴（So Ching）組成。去年一度停工照顧受傷男友李啟言的So Ching，今年元旦在叱咤頒獎禮中復出，亦參與團歌《The Bright Side》。不過，日前So Ching因病缺席《CHILL CLUB頒獎禮》，昨日忽然傳出退團的消息，及後她亦在IG撰長文，正式宣布退出COLLAR。

 

So Ching（左二）對上一次公開現身，已是三月的Clockenflap音樂節。（資料圖片）

 

　　So Ching寫道︰「自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕迹。」她坦言自男友出事以來，一直有不同情緒，「此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司商討後，我決定退出COLLAR。」她表示雖然一直感受到大家的不離不棄及陪伴，「或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。」她自言對未來日子仍未有明確想法，「只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態…我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。」COLLAR所屬的公司MakerVille發聲明，祝福So Ching未來找到自己的方向。

 

阿Mo正積極接受中西治療，So Ching一直陪伴及支持。（資料圖片）

 

Winka︰我哋依家歸零

 

　　MakerVille昨日開記招交代女團未來方向，隊長Gao發言︰「我哋同大家一樣唔捨得佢（So Ching），呢段日子見到佢好努力平衡各方面，包括佢再次上舞台表演，希望大家畀啲空間佢，等佢重新出發，過佢平靜自在嘅日子。」對於So Ching何時決定退團，Gao有所保留，問到So Ching是否有舞台陰影？Gao只說︰「So Ching嘅感受喺佢文章交代咗，希望大家畀多少少空間佢過生活。」至於So Ching有否跟她們談及演唱會事故和公司處理手法，Gao重複道︰「佢嘅文章交代晒，希望大家唔好太過揣測佢嘅意思。」

 

COLLAR七位成員昨日出席記者會，表示絕對尊重So Ching退團的決定。

 

　　提到Winka曾表示COLLAR「8-1=0」，Winka昨日主動回應︰「當時呢個說法，係我個人好想畀力量So Ching…但佢有呢個決定，我哋一定尊重同接納。8-1=0，我哋依家係歸零，所以重新出發，希望大家會繼續支持我哋。」問到COLLAR會否加入新團員，經理人戴穎即說︰「唔會，COLLAR永遠都係COLLAR。」七位成員逐一表達感受，均表示雖然不開心，但希望So Ching過得快樂自在，Winka說︰「唔想佢因為呢個決定而感到愧疚。」Day則說︰「我哋之間嘅回憶，喺我哋、fans同所有人心入面，都唔會消失。」

 

轉載自: 晴報

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