　　美麗新世界！！！

拜登與參、眾兩院代表開會，商議提高美國債務上限，但沒有傾妥。眾議院議長、共和黨的麥卡錫堅持要求大幅削減國內支出，以交換容許拜登政府提高債務上限，會議遂沒有任何進展，要延至周五（12日）再議，屆時便可傾妥？

今距耶倫預期最早可能發生違約的6月1日還有約20天，相信在野的共和黨必會用盡這段時間，折騰拜登政府，作政治表態。雖然參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，美國從來沒有，也永遠不會違約，但參議院民主黨領袖舒默則指，麥卡錫拒絕排除違約的可能性。即是：麥卡錫仍在「大」拜登政府。

美債危機是毁滅性的

談到「大」，美國債規模已大至31.4萬億美元，若違約，便會導致「冧市」，或出現流動性危機，導致價格暴跌。美債跌，歐洲債券價格也會隨之大跌，這便將對全球金融市場帶來毁滅性的災難。美國證監會積極推動改革國債交易規則，便是要防止國債沽壓過大，市場承接不足而出現的流動性危機。

未來30年，美債和美股都極可能會出現流動性危機，這幾乎已成定局。不過，無論是美債還是美股「冧市」在先，另一個也難以倖免，因一個「冧」已足以引爆全球金融市場，同時也足以毁滅另一個證券市場。

雖然美股、債「冧市」，沽空美股債者無疑可發大財，但若是全面毁滅性的話，沽空者也無法兌現回報。

即使真的可賺得首注，其後還有甚麼可炒？正如世界末日了，股、債乃至鈔票、黃金，還有甚麼價值？

美國今時釀出了一個大至31.4萬億美元債務違約的危機，禍源固然是美國大花筒，多年來以債「冚」債；另一禍源是肆意印鈔，即所謂的「量寬」（QE），都沒有想過有日要「還」，便可繼續做大花筒，這便需要另樹理論旗幟，確認「債大不必還」是天經地義的事，現代貨幣理論（Modern Monetary Theory, MMT）就出來了。

（AP）

MMT可造經濟烏托邦？

美國QE其實有MMT的支持和背書。MMT屬後凱恩斯主義，是克納普（Georg F Knapp）的國家貨幣理論、英尼斯（A. Mitchell Innes）的貨幣信用及內生貨幣理論、凱恩斯（John Maynard Keynes）的凱恩斯主義、勒那（Abba Lerner）的功能性財政、明斯基（Hyman Minsky）的最終僱主及金融不穩定假說、戈德利（Wynne Godley）的部門均衡等理論的混合體。

說是「現代」，其實它也不怎麼「現代」，早於118年前（1905年），由克納普提出，直至90年後的2016年，再由擔任總統候選人桑德斯經濟顧問的凱爾頓（Stephanie Kelton）重提而火紅起來。

被指為最接近社會主義的MMT（哈哈哈，資本主義要靠社會主義來打救！）認為，貨幣只是一種代幣（token），本身沒有任何價值，只是政府的管治才賦予其價值；貨幣或錢只是政府債務，政府將它們收回，便是稅收。民眾的財富只剩下貨幣，也只是政府對民眾所認可財富計算的價值。

根據MMT，減稅會增加民眾的財富，藏富於民；加稅，民眾的財富就會減少。

MMT：不必發國債

因此，MMT認為，央行與財政部不必分開，只要直接發行貨幣，不必發國債。如果把央行和財政部合併，政府有需要時，便可直接發行貨幣。發行貨幣是為了保證全民就業，希望凡是願意勞動的人都能夠為社會創造財富，這樣政府便根本不用理會財政赤字，也不用考慮甚麼利息支付。MMT主要是針對的是，傳統主流理論的「謬誤」：市場經濟有太多弊端，要由政府糾正市場失效；反之，MMT認為政府才是經濟發展最核心的推動力。不過，MMT又如何保證貨幣價值？另又將如何控制通脹？MMT自然會有一套「完美」理論拆解，在此不贅，反而這被視為「異端」就被一眾權威抨擊得體無完膚。

經濟權威：MMT一派胡言

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）反問，一旦我們接近全民就業，會發生甚麼變化？

美國前財政部長、前哈佛大學校長薩默斯（Lawrence Henry Summers）更直言：「這些新想法被一些邊緣經濟學家過分簡化和誇大。他們認為這提供了免費午餐：政府在不給任何人帶來任何負擔的情況下，增加支出的能力。無論左派右派，都沒有免費的午餐。這是嚴肅經濟學家的責任，無論他們的政黨是甚麼，都要把這一點弄清楚。

鮑威爾認為，財政赤字並不重要這觀點是錯誤的。美國債務佔GDP的比例相當高，更重要的是，國債的增長速度比GDP快得多。我們要減少開支，或增加收入。

當各國政府遇上債務危機，就想落實MMT。事實上，疫情前日本就很捧MMT場，雖沒搞央行和財政部合併，但是財政部發多少債，日本央行就買多少，根本就沒有分別。

事實勝理論

想印鈔就印，保全民就業，不理財赤……根據MMT塑造的世界真是如此美好？美國今時的困局說明了一切。人性根本就好逸惡勞，好食懶做，但史上不少尋求烏托邦的理論卻沒有考慮人性，當政府落實理論到應用時，便出現諸多矛盾與難題。政府發債，若自己印鈔，照單全買，債息終必變成負利率。負利率不會吸引到投資者，政府發債便毫無意義。其實，國債收益率是金融體系基石，如果不能吸引投資者，所有權益類的資產便失去定價，包括股票、股票基金等。

愈是好食懶飛的人便愈想不勞而穫發大財，但是世上真會容許有人借債兼任印銀紙自己使一直暴富，而一向勤懇節儉、死慳死抵的人一世慘捱？會的。MMT在美國終會來，因美國已有聲音，要取消美國債上限，兩黨政客應是心底裏支持。因為沒有了國債上限就可永遠地解除了因債務違約而帶來的流動性危機，市場從此太平，不好嗎？起碼大家以後不用理類似本文的悶文。為求夠悶，筆者不配圖了。

美麗新世界！！！

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）