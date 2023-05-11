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11/05/2023

互逐外交官是孟晚舟事件餘韻

#加拿大 #中國 #大國博弈 #孟晚舟 #莊文浩 #領事 #趙巍 #甄逸慧
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    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

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    本欄隔周四更新

　　中國與加拿大關係恐再陷冰點。加拿大情報部門早前指控有中國外交官，企圖藉收集加國國會議員莊文浩在港親屬資料，影響莊文浩議員的政策取向。加拿大外交部長趙美蘭遂於5月8日宣布驅逐中國駐多倫多總領事館領事趙巍，而中方則於翌日（5月9日）宣布，因應加方無理行徑，決定採取對等反制措施，將加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧列為不受歡迎人物，要求她於5月13日前離開。

 

中國反制加拿大，要求加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧離境。 (AP)

 

　　其實這場外交風波純屬「炒作」，並非新鮮事物。事件緣起5月1日加拿大《環球郵報》披露，加拿大安全情報局（CSIS）在2021年7月的報告，稱北京試圖取得保守黨華裔國會議員莊文浩香港家人資料。莊文浩指他是從報道得知在港家人受威脅，要求加國驅逐中方外交人員。加拿大總理杜魯多事後稱，從沒接到有關報告，謂情報部門日後要通報。

 

加拿大總理杜魯多。 (AP)

 

　　這裹涉及幾個問題。第一，這是差不多兩年前的事，何故加拿大總理杜魯多一直懵然不知，這是個甚麼樣的政府？算是哪門子的管治？第二，若說莊文浩的香港家人受到威脅，按道理說他的家人會第一時間通知莊文浩本人，怎會莊文浩要在兩年後才如夢初醒？第三，加拿大情報局不向上方通報，極有可能是證據不足，而加拿大外交部怎可以僅憑傳媒報導，不作核實（估計查察至少也需要一兩個月時間），數日之內就作出驅逐中方外交官的行動，是否有點兒戲？

 

　　至於涉事的莊文浩，當然也不是一盞省油的燈。省油燈是起源於中國四川邛窯瓷器的發明，南宋詩人陸游的《老學庵筆記》曾描述省油燈外型似盞，但是有一下部夾層，上層放油下層注入水，水可以降低油面溫度，點燈時節約三分一的燈油消耗。但莊文浩並不省油，是個不好對付的人物。

 

　　51歲的莊文浩（Michael Chong）是加國土生土長，父親1952年從香港移民加國，母親是荷蘭移民。他於2004年當選安大略省大多倫多國會議員，一直連任至今。並曾於2006年任體育部長，現為在野保守黨影子內閣外長。他的不省油，在於今年2月在加國下議院提案，譴責中國對待新疆維吾爾人是「種族滅絕」，議案終獲通過，因而成為中方的「眼中釘」，遭中方制裁，禁止入境中國內地及港澳地區。但對加國來說，他無疑是討價還價的上佳「政治籌碼」。

 

　　近年中加關係反覆，始自2018年華為副董事長孟晚舟被加拿大扣留，令兩國關係惡化，及後孟晚舟終於2021年獲釋回國，兩國關係始有改善。而「孟晚舟事件」，其實是加國向美國的「獻媚」行為，不值一晒。結果「孟晚舟事件」以鬧劇收場，令加國顏面無光，也揩不到任何好處，可能因此而忿忿不平，再次自編自導自演這一齣外交鬧劇，向美國續送秋波。

 

　　這次中加兩國互逐外交官可說是「孟晚舟事件」的餘韻。但餘韻可短可長。短的餘韻，恰如過眼雲煙，而長的餘韻，則會繞樑不絕，久久不散。而今次中方的反制措施，也是墮入加國的圈套，陪加國玩小孩子的洩忿遊戲，實則加國理虧在先，把事情說清楚，應可了結無聊的紛爭。政治是講利益的，中加兩國，合則兩利，翻面則兩傷，漁人是美國！

 

 

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