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11/05/2023

【比比星期四】美CPI十連降利FED停息｜恒指250天線再掙扎 守久必失？｜理想汽車績後大爆發

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國最新公布的 4月消費者物價指數（CPI）按年增 4.9%，低於市場預期與3月的 5%，連續第 10 次下降，為 2021年 4月以來最小增幅；扣除食品和能源成本的核心CPI，按年增 5.5%符合市場預期。數據顯示美國通脹穩步降溫，對6月美聯儲局暫停加息起了多大參考作用？若果FED暫停加息步伐，能否提振環球股市？隔晚美股個別發展，但內地最近經濟數據出爐，4月CPI按年升0.1%，較上月回落0.6個百分點，而PPI按年下降3.6%，連跌7個月，遜於市場預期下跌3.3%。港股半日在內地數據公布後反覆向下，再次逼近250天牛熊分界線，現時為入貨好時機？兩萬點變成短期阻力？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/sfr2qu9IX4Q

 

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