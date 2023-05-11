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11/05/2023

《Make Money》加息週期似乎完？買金其實最划算！

#理財 #Make Money #黃金
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　　美聯儲局鮑爺（鮑威爾）就話委員會班「大孖沙」曾討論暫停加息，雖然今次會議無作出呢個決定，但認為正接近甚至可能已達到終點，可能會暫停一段時間。聽到暫停加息，大家係咪鬆一口氣呢？不過，可能買美元最好嘅日子已經過去，有無人考慮下再買番黃金呢？其實不論實金定紙黃金而家都係一個好好入手機會，今次我地同大家睇睇香港可以買到嘅實體黃金種類啦！

 


實金有三大種類，金條入場費最宜人


　　喺香港大家可以好簡單就買到實金，通常實體黃金就有三大種類，包括金條、金幣同埋飾金，三者其實種類不同、功用不同，而且價值都會相差一定程度！事實上，金條係三個種類入面，相對地入場費最宜人，因為金條通常買入價格係金價溢價4至7%，當金價抽升時候，大家要考慮買入溢價嘅成本就較低，最適合係用作基本收藏、唔介意設計嘅投資者。


　　而金條入場費如何呢？其實就唔一定要買一大條大大碌一公斤咁貴嘅，最細有1克、5克、10克，去到500克、1公斤都有，而1克金條入場費都係500幾蚊港紙，真係豐儉由人，每個月買一兩克收藏，10年後變小富豪都得！


金幣升值潛力最高，特別版金幣有一定炒價


　　唔炒金條嘅投資者可以考慮下買下金幣！通常金幣都係由政府旗下發鈔銀行或者鑄幣廠所鑄造出來嘅金幣，通常會寫明年份、成色以及貨幣面值，而種類又會分「現價幣」以及「收藏幣」兩種，現價幣係跟隨現貨黃金價格浮動，適合一啲想利用金價浮動炒賣嘅投資者，而金幣對比起金價有有7至10%左右嘅溢價。


　　「收藏幣」則顧名思義，係收藏價值較大嘅一個幣種，通常會包含包裝以及證書保證，而且每一批出產嘅收藏幣都係限量發售，而特別版本嘅收藏幣仲有一定升值潛力，例如由香港政府出產嘅十二生肖紀念金幣，或者內地留行嘅熊貓金幣，都係收藏投資者喜歡買入嘅種類！


飾金送人自用都可，需留意手工設計費


　　通常飾金好少話用作投資，主要係婚宴喜慶、生BB送禮或者自用為主，因為飾金係設計、人工同火耗上成本較高，通常會較金價有兩成至三成溢價。叫得做「飾」金咁就梗係好睇唔好食，望落好似磚頭咁大嘅飾金可能只係得一百幾十克，中間就通常係空心。不過，作為裝飾品，買飾金又好過買朱義盛，起碼留返俾下一代或者送俾朋友，都係一份心意。


　　不過提醒番，通常好少人用飾金作投資作用，而且去番私人公司做買賣，賣出價都有一定程度損耗，所以買得飾金就真係留返自用就算啦，

 

撰文：李皆穎

 

 

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