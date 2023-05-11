老公有第三者！挽救還是報復？如何笑到最後？面相可改，命運也可以改！

魂飛魄散之後的幸福，是可以自己創造的。

一位朋友是純情阿太，平日只造陶瓷、寫書法，與世無爭，一天突然找我，一泡眼淚一泡鼻涕地哭訴，說丈夫有了小三。我告訴她：

「你hold住，唔好喊先，等我show你一條解脫之路。」

跟著播放台灣慧律法師一段既富娛樂性又富啟發性的開示，內容精簡如下：

女信徒問法師：

「怎麼辦呢？我快死掉了，老公65歲，他外面有小三，我跟他辛苦一輩子，他太對不起我了。」

「那你有房、有現金嗎？健康怎樣？」法師問。

「我有房子、有積蓄，孩子在美國，我身體還行。」

「那你現在死了，豈非便宜了小三？」

「啊，對呀，我倒未想到。」

「你改變一下觀念，改變別人不如改變自己。你能改變你老公嗎？」

「我沒有辦法。」

「房子有出租的，計程車也有出租的，你就暫時將老公租出去吧！」

「還有這樣的？」

「不然你怎麼辦？六十多歲了，還談情說愛、花前月下嗎？都老得牙齒也掉光了。還要去接吻嗎？你不怕他的假牙掉下來嗎？」

話鋒一轉，他問：「你要不要報復？」

「要！」

「你活得很好、活得很快樂，就是最佳的報復！」

她果然改變了，回去開始快樂，丈夫不回家，沒關係，出租！

半年之後，她面相也改變了，相隨心轉。

我朋友看完，仍滿臉懷疑地望著我。

「你自己有冇錢？有冇謀生技能？」我問。

「都冇。」

「你對老公仲有冇感情？」

「有。」

「你老公有冇要求離婚？」

「未。」

「咁就簡單咧，現在你冇選擇、但有感情。呢件事亦暫時無迫切性。而家最佳策略就係做一個可愛嘅大婆！」

根據這脈絡，我還演算了一些scenario（可能性）和action plan （行動表），叫她看情形實行。

四個月後，在街上見到她夫婦，兩人拖著手仔散步，她的面相也真改變了，由哭泣當日的殘削、淒苦，變成現時的飽滿、平和。

相可以改，命運也可以改。遇到小三的挑戰：

有戰鬥能力、義無反顧的，一係鬥、一係走。

冇戰鬥能力、尚有餘情的，就等——快活地等！