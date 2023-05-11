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11/05/2023

台北電影節宣傳片：充滿九把刀式幽默！歌舞形式唱出影迷觀後感！點解網民反應兩極？

#數碼營銷 #數碼營 #王淨 #創意 #九把刀 #宋偉恩 #廣告 #宣傳片 #台北電影節 #李雪 #電影節大使
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　你還記得《那些年，我們一起追的女孩》嗎？這部校園青春愛情電影當年紅遍亞洲，亦讓我們認識了首次獨立當導演的九把刀，隨著電影爆紅，九把刀也聲名大噪。近年他執導過多部電影，並於2022年憑電影《月老》榮獲第二十四屆台北電影奬最佳導演。

 

　　九把刀升格為導演，事業發展如日方中，然而他在2014年因為劈腿醜聞受到非議，形象大損，最後他跟小三修成正果，結婚並誕下女兒。

 

　　為推廣6月舉行的台灣電影節，主辦單位特邀九把刀拍攝電影節宣傳片，並找來曾經與他在《月老》中合作過的女星王淨擔任影展大使。宣傳片以歌舞形式呈現，演員在狹窄的升降機內，將影迷看戲的觀後感唱出來，充滿九把刀幽默風格。有網民大讚廣告有創意，但亦有人批評歌曲難聽。

 

　　電影節大使王淨只有二十五歲，出道僅六年，已經憑電影《返校》奪得台北電影獎最佳女主角，她主演過不少電影如《瀑布》、《月老》及近期上映的《關於我和鬼變成家人的那件事》等。電影節廣告除了王淨，還有北影非常新人宋偉恩及李雪，陣容鼎盛。

 

台北電影節宣傳片：




 

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