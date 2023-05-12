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12/05/2023

自覺不似可愛樹熊 陳卓賢︰我係剛強男子漢

#Ian #陳卓賢 #Mirror
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　　【晴報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）早前推出新歌《抱抱無尾熊》，向來被Hellosss（Ian粉絲）認為似足樹熊般可愛的Ian，日前接受電台訪問時，竟不想承認自己似樹熊︰「起碼都做北極熊啦，大隻啲！」

 

Ian的天然呆及可愛舉動似足樹熊。 （資料圖片）

 

　　陳卓賢日前接受商台節目《廣東歌關注組》訪問，宣傳新歌《抱抱無尾熊》。提到花名「樹熊」的由來，Ian解釋︰「講番係五年前參加《全民造星》，嗰時仲打緊波，生活好有規律，每日瞓十個鐘。但因為體力消耗大，加上《造星》又成日拍通宵，有時會坐喺度放空，點知大家就將塊樹葉key落去，哈哈！我一直無承認過自己似樹熊，話晒都係剛強男子漢，起碼都做北極熊啦，大隻啲，皮膚又白淨啲。」

 

Ian特地彎身與主持阿酸合照，甚有風度。（IG圖片）

 

　　不過，Ian應主持阿酸要求扮樹熊叫，問他為何肯用新歌自認是可愛樹熊？他笑言新歌談到樹熊和樹之間不可分割的關係，就等於他與Hellosss的相處，「我本身性格封閉，內斂又慢熱，同屋企人相處都唔出聲，有心事唔會講，同埋屋企長幼有序，所以一直以嚟都收埋自己，直到呢幾年支持我嘅人，用無私嘅愛拉近咗我哋。」

 

與家人拉近距離

 

　　談到與家人的相處，Ian自言踏入社會工作後，與家人的距離拉近了。「我係屋企最細嗰個，同最細嘅阿哥都相差六年，所以由細到大我好似獨子咁，踏足社會後大家話題多咗。依家我會每個月甚至每個禮拜返屋企食飯，雖然一家人坐埋一齊都係唔講嘢，爸爸媽媽教『食不言寢不語』，所以食飯時都係好靜。」

轉載自: 晴報

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