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12/05/2023

ESG基金回報更高？

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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　連續兩期談到科技股基金，今日想跟大家談談另一個「行業基金」，我在行業基金四個字上加了括號，潛台詞其實是，ESG不是一個行業，而是一個投資概念，我只是暫借來用:)。

 

　　ESG這個概念近年大行其道，甚至有些基金主力就是買ESG概念的股票。所謂E，是指Environment，即環境；S是指Society，即社會；而G就是Governance，即公司管治。

 

　　據我所知，從2019年起，港交所已經強制上市公司，在每年年結日後4個月都要發表ESG報告。有些上市公司會獨立印發一份ESG報告，厚度跟年報不相伯仲呢！當然，有些公司只在本身的年報內加入ESG的篇幅。

 

　　「環境、社會及管治(ESG)表現已成為企業應變及風險管理能力的代名詞，亦有效展現及提升企業的長遠價值。作為國際交易所營運者及市場監管機構，我們致力推動金融市場及商界實踐及發展ESG。」這是港交所推動ESG時發表一段說話，當中就說明了ESG的重要性。

 

　　過去，大家選擇投資對象時，最主要當然是考慮公司的賺錢能力、財務狀況，以及管治能力！從公司的角度，利潤最大化是他們追求的目標，但今時今日，投資者也會考慮到企業業務對環境的影響，企業的社會責任，以及內部管治水平。即是說，不一定最賺錢的公司就多人買！

 

　　或許大家都聽過，有些基金是不買賭股和煙草股的，因為這些行業會對社會風氣造成不良影響。又或者，有些不會買煤炭股和石油股這類可能對環境造成污染的企業。

 

(iStock)

 

　　對於E，相信較多人會理解。我想再解釋一下S和G。S主要是社會責任，近期內地推動「共同富裕」，背後也是S的概念，即是企業在賺錢之餘，也要有社會責任，回饋社會，也不應助長剝削等等。早前新冠疫情時，不少公司也出來做很多工作，協助社會渡過疫情，這些都可以被介定為良心企業。

 

　　至於G，主要針對公司的內部管治，其中大家可能會聽過的是男女平等，即是企業的管理層中，不應一面倒是男性或女性，也不應該有種族歧視。在董事會之中，也要引入獨立的董事，務求企業制定政策時，不會完全偏向企業層面，而是會考慮社會其他持份者的需要等等。

 

　　如果這些重視ESG的公司有更多人投資，股價可能比最賺錢的公司更強。如是的話，買ESG基金的回報豈不是更高？到底有甚麼ESG基金可供選擇？下次再續。　

 

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