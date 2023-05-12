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12/05/2023

【FOCUS】貸款超額縮水　居民續去槓桿

#新增貸款 #去槓桿 #房地產
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　　當智能手機出貨量連續八季下跌，跨省存錢漸成風潮，北上廣深對擺攤／夜市齊開綠燈……以房貸為主的居民中長期貸款，錄2007年有數據以來最低值，似是意料之外，又在情理之中。經歷一季度的信貸井噴，中國4月新增人民幣貸款急凍，住戶存款銳減，雖有季節性因素，但也折射家庭部門捂緊錢包的去槓桿陰影。

 

中長期貸款跌幅創紀錄

 

　　人民銀行周四（11日）傍晚公布，4月份，新增人民幣貸款7188億元（預期：1.4萬億），其中，居民中長期貸款淨減少1156億元，比去年4月上海封城時還要多縮水842億元；與之對應的，是內地百強房企4月單月銷售額按月降17.4%。

 

 

　　如果說中長期貸款急劇縮水，部分是因房貸提前還款效應，或富人趁低價以現金入市，那麼，主要為消費貸的居民短期貸款同淨減少1255億元，跟4月按年僅升0.1%的CPI一樣，更能反映總需求偏弱。

 

　　市場研究公司IDC較早時公布，內地首季智能手機出貨量按年跌近12%，為連續八個季度錄按年下跌；而國統局昨日揭盅，去年城鎮私營單位平均年薪名義增長3.7%，為2009年有數據公布以來最低增幅，房地產行業工資更錄負增長。

 

存款搬家惟仍捂緊錢包

 

　　相比新增貸款僅及預期一半，更惹人關注的，是4月居民存款銳減1.2萬億，錄2021年10月以來最大單月降幅。錢去了哪裏？除了富人「抬錢」買樓、買金，存款利率持續下調，推動居民存款向股市債市、理財產品搬家料是主要原因。就在4月，上攻3400點的A股連續十個交易日錄成交破萬億，而4月新發行理財產品實際募集規模按月升8.7%，到銀行購買儲蓄國債的人亦大排長龍。

 

 

　　儘管居民儲蓄意願下降，風險偏好回升，但4月存款餘額仍高達273.45萬億元，為僅次於3月的歷史第二高，加上M2增速續高於社會融資規模增速，反映居民仍傾向儲蓄多於投資，揮之不去的去槓桿陰影恐加劇弱復甦的壓力。

 

　　往前看，鑑於4月企業中長期貸款仍熱度未減，儘管市場押注下調貸款利率來加碼寬鬆的預期日益升溫，但從近日上海、杭州等重點城市提高多孩家庭公積金貸款或租房提取額度，以及北京試點一區一策看，提振房地產信心更顯當務之急。

 

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