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12/05/2023

美國不高不低的半天吊通脹

#美元 #通脹 #美國經濟
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

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    本欄每周四更新

　　美元利率走勢影響環球資本市場，當中通脹數據因素尤其重要。參考美國4月份通脹數據，自2021年後通脹首次回落至5%水平以下，然而水平卻不高不低，較為尷尬，導致市場一時兩刻難以判斷利率的走勢。過去一段時候，聯儲局持續加息，通脹及核心通脹同比只能略為回落0.1%，而通脹環比增長卻出現回升。另外，聯儲局需要考慮，在剔除住房後，核心服務水平回落幅度較低，而且持續處於歷史高位，對影響通脹的核心商品及服務領域均存在壓力。


　　分析目前美國的通脹形勢，存在幾個挑戰。首先、聯儲局最關注的非住房服務價格大幅回落的機會較低，觀察4月份新出爐的非農數據，無論是創新低的失業率或是工資，均尚未顯示壓力明顯緩解。不單只沒有回落，更呈現反彈的趨勢。


　　目前美國失業率持續回落，薪資因素難以導致通脹回落。縱觀形勢，美國就業市場出現大量重新投入職場的勞動力，對沖了大增的失業人數。此外，年齡較長的勞動力勞動參與率並無改善，看似年長的一輩未必會再次投入勞動力市場。就職位空缺等因素判斷，美國工資通脹上升的趨勢未必會在短時間內改變。

 

 


　　觀察數據，美國核心商品價格反彈，加劇通脹上升風險。早前，美國通脹回落主要依靠核心商品的明顯轉弱下跌。不過，在經歷了六個月的明顯超預期下跌後，相關領先指標開始呈現連續反彈上揚，當中對美國二手車市場的觀察是一指標性領域，為通脹帶來上升風險。


　　另一個觀察是酒店價格及運輸服務通脹，從數據上，可見相關領域的價格再次上揚，阻擋了核心服務數據的回落。美國當地的春假旅行需求明顯，刺激了機票和酒店價格。酒店價格上升抵銷部分租金價格的回落，而且機票價格上升亦導致核心服務看似重新加速。


　　由此可見，美國4月份通漲正處於一個不高不低的難點，足以讓聯儲局將利率維持在高位。就業與通脹兩大因素為關鍵，核心通脹能否持續放緩尚待觀察。自4至5月份開始，聯儲局官員一直表達核心通脹下跌速度不及預期，對美元利率「更高、更久」的限制有一定的必要性。故此，美國整體宏觀環境仍未能確定減息的預期。通脹問題仍難解，勞動市場相對平穩，消費有一定的復甦動能，美國經濟未必在本季度內陷入衰退，故此年內減息的基礎假設或未成立，導致美元利率或將在高位維持較長的時間。

 

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