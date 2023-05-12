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12/05/2023

母親節2023 | 商場優惠及活動大合集！母親節市集、低至$1搶潮物、$2,500感謝券、限定花藝工作坊

#母親節 #商場 #中環街市 #Ocean PopWalk #wwwtc mall #apm #如心廣場 #好運中心 #希爾頓中心 #名都商場 #名都商場 #順福糧倉 #巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心 #荃灣 #銅鑼灣 #觀塘 #將軍澳 #商場活動 #派花
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Text: Kennis Wong

　　兩日後便是母親節喇！大家預備好母親節禮物，或者安排好活動孝敬媽媽了嗎？一如以往，不同的商場都推出優惠及母親節小禮物等，甚至舉辦母親節特備節目，有商場更可$150租單車及攝影服務、舉辦花藝工作坊等，讓你買禮物給媽媽之餘，還可以與她共渡輕鬆的一日！


母親節2023 | 1. 將軍澳Ocean PopWalk：母親節限定市集＋ $150租單車及攝影服務 媽媽仲有75折？


　　每年都只跟媽媽吃大餐及送禮物，今年想有點新意？到將軍澳Ocean PopWalk逛逛就最適合！將軍澳Ocean PopWalk即日起至5月14日有砂丘企劃主辦的「愛與花の物語母親節市集」，搜羅20多個本地人氣特色品牌，如以創意歐式庭園風格花藝創作為主打的HB Florist x HaBit Boutique，還有一些十分應節，如鮮花花盒、鮮花花球，更有大人和小朋友都愛的「波板糖小花束」，買些鮮花產品，與媽媽漂亮地打卡！

 


HB Florist x HaBit Boutique以創意歐式庭園風格花藝創作為主打，製作不同的鮮花花盒及花球等。（圖片來源：Ocean PopWalk）


PopWalk天晉滙呈獻「愛與花の物語母親節市集」
日期： 5月12至14日
地點：Ocean PopWalk海天晉滙：將軍澳唐俊街28號（港鐵將軍澳站A出口）地下彩虹跑道及中庭
時間：中午12時至晚上8時


　　你有多久沒有與媽媽外出散散心，輕鬆一下？日系單車tokyobike於母親節正日（5月14日）推出親子單車遊，只需$150就包括租用單車及攝影服務，每位媽媽更有75折，這個活動由專業單車導師帶領，暢遊將軍澳跨灣大橋及其他區內隱世景點，無論成人及小朋友都適合。假如你想親自計劃路線，5月13至14日租單車亦有75折優惠，快點約媽媽一同踏單車看看風景！

 


（圖片來源：Ocean PopWalk）


　　除了以上兩項活動，即日起至21日，只要在Ocean PopWalk電子消費滿指定金額，便可換領各種禮品，換完即止！立即去Shopping啦！


換領詳情：
日期：即日起至5月21日
地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下顧客服務中心
獎賞1：即日單一電子消費滿$300，即可換領PopWalk $20 美食電子1張（名額:200個）
獎賞2：即日電子消費滿$800*，即可換領PopWalk $50零售電子券1張及花膠響螺元貝豬腱湯2盒（名額:120 個）
獎賞 3：即日電子消費滿$1,500*，即可換領 PopWalk $100電子券組合及$100超市禮券組合（名額:100 個）
*最多可累積2組消費單據，每組需滿$100


下一頁：銅鑼灣wwwtc mall：消費滿額即送$2,500名店感謝券＋青苔生態盆景工作坊體驗！

 

 

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