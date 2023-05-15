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15/05/2023

大學畢業生職缺增4成 起薪升至近1.9萬 旅遊相關專業吃香

#搶人才 #大學畢業生 #職場 #工搵人
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　　【晴報專訊】人口外流衝擊各行各業，即將投身職場的大學畢業生，成為僱主補充人手的希望。聯校就業資料庫（JIJIS）數字顯示，今年畢業生職缺數字按年升近4成，平均起薪升至18,708元。綜合多位大專教職員及人事顧問表示，酒店、航空等旅業相關行業全面復甦，金融及資訊科技則延續疫下強勢，起薪點有望升3成，企業更積極入校招聘「搶人才」。

 

有教學顧問指今年大學畢業生不愁出路，選擇空間更大。

 

　　有教學顧問不諱言，在「工搵人」情況下，學生不愁出路，甚至可「返住工再揀」。

 

　　聯校就業資料庫（JIJIS）數字顯示，今年1月1日至3月31日期間，資料庫提供的職缺數字達23,855，按年升37.7%，平均起薪亦升2%至18,708元。

 

　　去年上半年第5波疫情重創本港經濟，下半年才逐步走出疫情陰霾，到今年初更全面通關復常。理大酒店及旅遊業管理學院副院長張玉豔表示，酒店業有反彈現象，學院今年畢業生就業前景較樂觀，近期更差不多每周都有酒店舉行招聘日，「間間大酒店都請人，如洲際、太古、四季及萬豪國際等，涵蓋不同部門，亦有管理培訓生（MT），還有主題公園及活動策劃公司都搶人」。

 

隨著外遊復常，航空相關行業人手不足急需招聘。（資料圖片）

 

金融及資訊科技 有內地大公司來港招聘

 

　　航空業界近日因人手不足而叫苦連天，香港伍倫貢學院營運及管理航空學士課程主任陳培毓透露，今年首次有航空、地勤、貨運及物流公司希望到校招聘，約1成同學已獲聘約，另實習後獲僱主留任作長工的比例，亦有增長。他稱，行內不少工種均要輪班，且一般打工仔未必願「山長水遠」入機場工作，惟同學相對有熱誠及心理準備，加上具備相關知識，更易受僱主青睞。

 

　　電子商貿及金融科技則受惠於疫情而急速發展，畢業生不愁出路。中大工程學院副院長黃錦輝稱，AI、金融科技、程式設計等專業尤其吃香，起薪點亦由以往1.6萬元，增至現時1.8萬至2萬元，大機構同樣向校園埋手，「唔少公司都叫我推薦，另亦有內地大通訊公司都來港招聘」。畢業生就業平台OnMyGrad聯合創辦人黃卓睿稱，留意到銀行及地產業請人較積極，投資銀行及資產管理等甚至去年已開始部署招聘今年的MT，「驚請唔到最好嘅畢業生」。

 

「工搵人」 學生可「騎牛搵馬」

 

　　毅知顧問公司董事總經理周綺萍亦稱，移民與退休潮加劇人手不足，畢業生起薪點料起碼升1成，個別涉及人工智能、數據處理及自動化的甚至可增3成，但各行業復甦步伐不一，料大部分會先補充疫下的流失人手，而保險業等復甦較快行業，則可能因擴張而急需生力軍。

 

　　就業市場「工搵人」，學生選擇空間亦更大。浸大管理、市場及資訊系統學系教學顧問葉偉光表示，約三分二學生已獲聘，但目前大部分行業尚在復甦，提供職位未必符同學心水，料心頭較高者或持續觀望，「有offer在手，甚至返緊工都可能會繼續搵另一份更好工」。

 

揀工勿單看起薪點 留意在職培訓公司文化

 

　　張玉豔表示，雖然招聘機構數字仍不及疫前，但目前市場上有較多職位，同學可選擇更有發展前景的職業，而非單純一份工。周綺萍坦言，對工作的預期因人而異，有人着眼薪酬，亦有人留意升遷機會，建議同學可留意在職提供的培訓，以至職系的長遠發展，單看起薪點有機會「賺頭蝕尾」。黃卓睿則稱，不少企業已恢復實體面試，同學可趁機留意公司文化和氣氛是否能接受，另有僱主反映疫下一代或易忽略準時，提醒同學面試時切勿遲到，否則恐錯過受聘機會。

 

　　以往僱主對常「跳工」的應徵者或有保留，但葉偉光認為，目前僱主選擇空間有限，「唔請人會怕現有僱員太辛苦而離開」，惟留意到目前年輕人輕視辭工應有態度，「試用期內，可能會話『見我唔到就當我唔做』」，提醒就算有更佳出路亦要做好交接，避免留下壞印象予僱主。

 

轉載自: 晴報

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