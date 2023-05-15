3南亞匪劫屯門錶行 持刀錘砸飾櫃 掠120名錶涉款1500萬

【晴報專訊】本港鬧市再發生鐘錶行劫案。屯門啟發徑一間鐘錶行昨遭3名南亞裔匪徒，手持利刀及鐵錘闖入店內，指嚇職員，迅速砸毀飾櫃玻璃，大肆搶掠，劫去約120隻名錶，總值約1,500萬元，3名匪徒得手後奪門而出，登上一輛接應的私家車後逃去。

涉事錶行位於屯門啟發徑，被劫去包括勞力士等120隻名錶。

警方接報後到場調查，初步相信賊車沿屯門公路往元朗方向逃走，正調查賊蹤，至昨晚仍然未有人被捕。

現場為屯門啟發徑1至13號地下的金寶成鐘錶珠寶行，案發於昨晨11時35分，據現場消息指，當時有4名員工在店內工作，突然有3名年約30至40歲身穿黑衫黑褲、戴口罩及帽的南亞裔男子闖入，其中2人持有利刀，1人持鐵錘，指嚇職員聲稱打劫，繼而用鐵錘打碎店內飾櫃玻璃，再把大量腕錶放入一個紅白藍袋內，3名匪徒得手後將鐵錘棄在鐘錶行店內，奪門而出，然後跑到店舖100米外天橋底，登上一輛接應的銀色私家車逃去。

得手後登接應銀色車逃走

根據網上流傳匪徒犯案時的片段，可見到3名匪徒不斷將飾櫃內的腕錶放入紅白藍袋內，而現場見到玻璃碎片散落一地，櫥窗被搶掠後一片狼藉，部分貨品東歪西倒。

警方接報到場調查，經店舖初步點算，損失約120隻名錶，當中包括勞力士，金額總約1,500萬元。探員一度到匪徒登上接應賊車的天橋底進行調查及搜證，其後機動部隊亦奉召到場，在肇事鐘錶行對開草叢搜查。

警方經調查後，相信匪徒在杯渡路橋底登上賊車後，沿屯門公路往元朗方向行駛逃去無蹤。警員其後在店舖檢走匪徒遺下的鐵錘，並翻查現場閉路電視拍下的案發過程，由於匪徒犯案時間迅速，不排除曾經踩線，熟悉店內情況。

熟悉店內情況 疑曾踩線

據悉鐘錶行昨開門營業不久，3名匪徒即闖入打劫，案件現交由屯門警區重案組跟進調查，正追緝匪徒下落。



