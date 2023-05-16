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16/05/2023

賺你錢vs替你賺錢

#退休 #理財 #金融才俊 #投資顧問 #基金經理 #金融經紀 #水魚
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　近年，不停出席準退休或已退休人士的理財分享會。發覺，真係弊！佢哋絕大部分上晒年紀，在專業領域業績輝煌，但一去到「騙子如麻、盜匪如毛」的金融領域，原來大部分不單冇正常智慧，連基本邏輯推論能力都冇！

 

退休前後理財能力極重要，以確保安全行完人生路。

 


不少在自己專業叻到會飛者，一旦變散戶，即變儍水魚。

 

　　就此，毫不意外，十個投資，九個領嘢，蝕到攤攤腰。奇在，蝕完之後仍「一蠢如故」。

 

　　假若佢哋出席完小弟分享會後能有丁點開竅，我已功德無量，救得一個得一個，唔使俾金融大鱷當點心也。

 

多看書，多思考，提升自己武功。不能靠別人！

 

　　通常，最多人問：「碌Sir，應該買邊隻基金？」

 

　　我的標準答覆：「為乜你要買基金？」

 

　　「想搵隻替我賺到錢的，越多越好！」

 

　　本來想真斥——儍佬，發夢冇咁早！不過，想到「話到口中留半句」智者的訓示，立即吞返窒人說話。

 

華爾街金融大鱷最精設計「金融產品」掠客人錢。

 

　　好，改問：「你哋知唔知，所有金融產品，當然包括基金，設計的目標係乜？（個個眼仔碌碌答唔出……）用基本邏輯諗諗，班國際金融佬，會唔會身痕無端端花大量時間去設計乜乜物物基金益你呢？好得閒乎？說穿了，目的只有一個，係透過呢啲金融產品（加大語氣！）搵你錢！再講一次，係搵你錢！班『才俊』口碼玲瓏意大利西裝揸名車好掂咁款，正正是包裝到自己好掂，氹你入水魚籠，然後透過巧立名目的所謂基金搵你錢。方法是炒出炒入賺佣，再賺你行政費！」

 

　　個個繼續眼仔碌碌。

 

　　靚仔靚女金融才俊，並非善長，唔會無情情為你服務。所以，一切行為，都是為搵你的錢。你幫襯，已先俾佢斬一筆。好，咁剩下的本錢，又能否肯定替你謀利呢？哈哈，若佢哋咁本事，就借貸去為自己投資啦，使乜服務你班烏殊殊客人（即係水魚）呀？」

金融「才俊」個個身光頸靚名牌滿身，錢從何來？客人的戶口而來！

 

　　再講一次，所有投資顧問、基金經理、金融經紀，無論講到如何天花龍鳳，各位散戶必須醒醒先認清一個事實：佢哋終極目的是搵你錢而非替你搵錢！明乎此，你就應該少好多跌落「基金陷阱」慘況嘞。

 

金融世界，個個都想搵你的錢而非替你搵錢，水魚當然被劏。

 

　　「碌Sir，死得！唔怪得我供啲強積金幾乎長蝕啦，咁，點搞呢？」問的面有死灰色。

 

 

全世界的強積金及各式基金領域皆龍蛇混雜，要懂得保護自己。

 

　　「強積金制度乃政府最失敗的政策，鑑粗夾打工仔奉獻十幾萬億俾國際金融大鱷劏。一如上述基本理論，你的錢落到佢手，唔盡掠就奇。好彩間中撞到賺錢機會分多少俾你，已算執到！」

 

　　小弟意見，既然被綁住挨打，唯有度計令自己傷得最少，一於只買保本基金，攬住唔郁到退休。切勿以為任何巧合名目基金會令你有高回報，純屬白日夢，早醒早着！

 

　　既然水魚做硬，就撳地游水到終點啦！

 

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