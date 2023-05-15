AI時代 | 工作用鍵盤愈多，愈要小心！放棄Keyboard學「繡花」，香港年輕人也許再有光輝未來？

蘋果CEO Tim Cook在年多前訪問中國的時候，邀請了一位年輕人何同學和他對談，何同學有幾厲害，他在嗶哩嗶哩已經超過一千萬粉絲，他的影音內容主要是將複雜難懂的科技，造成人人皆懂的解說內容。

內地的年輕人相信， 只要他們能夠堅持做一件自己喜歡的事，就是一種成就，不要追求自己獲得傳統意義上的成功，有車有樓有細路，當下的幸福感反而更重要。

生成式AI的蓬勃發展，令到很多內容都可以自動產生，凡是用Keyboard 鍵盤工作的白領階層都會受到極大影響。

其中，數碼內容產出量最大的領域，生成式AI學習的完整度愈高，訓練效果就好，例如美術編輯、平面設計、繪畫、律師樓文字工作者、會計師、銀行從業員，甚至programmer，因為網絡上的資源很多， AI被訓練得很好，以後可以在很短時期時間之內生成類似的作品，令到相關人員的工作已經漸漸被取代。

iPhone時代讓人人都是攝影師；人人都是詩人、人人都是作家、人人都是導演、人人都是畫家、人人都是教育家，人人都是醫生、人人都是基金經理。

過去，相關的人員，只要做到60分就合格，現在有90分才能夠過關，在機器能夠幫你生成的年代，工作用Keyboard用得愈多，愈要小心，這代表你的領域數碼化程度高，機械容易學習，可以取代性最高。

傳統的教育也會面臨挑戰，明知未來有無人駕駛，現階段還是花時間教孩子學開車，怎樣教才能夠適合呢，白領階級的沒落，受益者將會是藍領，例如懂得管理專案，懂得團隊合作，或者從市場需求出發改善服務及產品。

內地的互聯網產業有一個專用名詞，叫做「繡花」，指的是每位工作人員日復一日，年復一年，一針一線的繡花，努力提高自己的技術水準，目的不外乎是提供更好的消費者體驗產品。

內地的網絡公司用幾億互聯網使用者去測試，一路繡花繡了10萬次、100萬次甚至1,000萬次之後，優化成各種數據和AI模型，再將這些技術輸出到歐美海外等地開疆領土，你說經過10幾億人千錘百煉「繡花」之後的TikTok怎會不受到世界各地用戶的喜愛？

「繡花」的精神在香港已經消失了很久，工作練精學懶，得過且過，只有短炒，沒有長揸，更沒有長線人生規劃，炒樓如此，投資如此，政府政策也是如此。

教育的本質是甚麼，是每一代人，從父母到教育工作者都要思考的問題，教育是育才，不是純粹的知識灌輸，這次AI帶來非常強大ChatGPT這樣的工具，是幫助知識灌輸，但是幫不了育才，育人還是教育本身的工作。

供應鏈大轉移，加上全球主要經濟體需求降溫，香港的前景確實已被打上問號，人和錢都給新加坡搶了，做投資經常討論的一個話題是：小錢靠產品，大錢得看周期。萬物皆有周期，每一個公司也有周期。每一輪康波週期都是有一個新的創新或者一個新的顛覆性技術的發現。

拋棄Keyboard學會繡花，年輕人也許再有光輝未來。