吃過官司坐過牢，乃強大政治資產

在別的地方，坐過牢，有過案底，總是一件不光彩的負面紀錄。但是台灣的政治人物，坐牢卻會成為強大的政治資產。

台灣前領導人陳水扁卸任至今已接近15年，相關貪污官司仍未結束甚至讓更多家人牽連其中，他的獨子陳致中上周已經因為洗錢罪入獄服刑。不過，以島內政壇坐過牢參選反而會得到更多支持的慣例，陳致中說不定因禍得福，出獄後又是一條好漢，得以在從政道路更上一層樓。

不少傳媒曾報導過，實行民主選舉的台灣和韓國，在「黑金政治」上有很多相同之處，韓國歷任總統卸任後，幾乎都以貪污罪起訴，台灣情況也不遑多讓。從李登輝、陳水扁到馬英九，一卸任甚至還沒卸任，就會被對手政黨控告貪污或瀆職等等罪名。不過，李登輝和馬英九最後都能脫身，唯獨陳水扁除了本身因貪污罪被判入獄外，還包括：妻子吳淑珍、女婿趙建銘、親家趙玉柱，兒子陳致中，全家除了女兒之外，通通都捲進相關貪污案件。

陳致中因協助母親吳淑珍，將「龍潭購地弊案」、「南港展覽館案」貪污的2千2百多萬美元，從瑞士美林銀行洗錢到開曼群島，被開曼群島金融情報中心發現，通報後瑞士聯邦檢察署認定有洗錢嫌疑，並向台灣檢察機關申請司法協助，才讓台灣當局發現介入調查。

陳致中今年被法院依洗錢罪判刑一年，罰款新台幣150萬元。依照台灣的法例，服有期徒刑超過二分之一刑期，可申請假釋，陳致中判刑一年，服滿六個月徒刑就能申請。而且在獄中表現良好，最快兩個月後可獲遴選至外役監，還可申請返家探視並且與眷屬同住指定處所。

被判入獄一年的陳致中最快兩個月後就能和家人團聚。

在台灣政壇有個不成文的慣例，政治人物不分藍綠，吃過官司坐過牢大多能累積政治本錢，因為可以高喊司法不公，慘遭無良對手抹黑，犯罪者搖身變成受盡委屈的被害者。尤其綠營政治人物，因為支持者的無腦與死忠特性強烈，所以不管犯甚麼罪，出獄後一句「政治打壓」，投入選戰很容易爭取到同情票而高票當選。因此由台灣的法例來看，陳致中入獄過個水，很快便能重獲自由。他在入獄前在社交網站貼文表示：「當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大。」透露出他已不安於高雄市前鎮小港區議員的身分，出獄後篤定將邁向立法委員選舉之路，進軍國會。

陳水扁和太太吳淑珍雖然犯了多項罪名被判入獄，但陳水扁憑藉一定的政壇影響力和大批支持者的力挺，加上自己的「賣力演出」病況，而獲當局批准「保外就醫」。但是他獲保釋之後，根本就病況全消，活力滿滿，到處高調出席公開活動，根本不理會法令規範。然而當局卻不敢取消陳水扁的「保外就醫」，生怕影響深綠的基本盤。

獲「保外就醫」的陳水扁夫婦高調的出席網路電視錄影節目。

如今眼看陳水扁卸任多年後，政壇影響力逐漸式微，一旦派出兒子陳致中參選立委或高雄市長，很可能引起中間和淺綠選民不滿，於是民進黨當局著手斷絕陳家後路。「行政院」緊急修正《公職人員選舉罷免法》，凡涉黑金、槍、毒、洗錢者，禁登記為參選人，目前修正草案已送至「立法院」等候排入二三讀。

陳水扁並沒有在陳致中判刑入獄前後，運用政治影響力避免兒子入獄，反而是針對《公職人員選舉罷免法》前往總統府請願，以及前往大學演講，可以看出法例對陳家意圖東山再起的殺傷力。

「黑」與「金」的兩大基因，深植於台灣選舉當中，若想試圖連根拔除，並非易事。民進黨接班人賴清德接任黨魁之後，擺出決意整頓黑金參政的企圖心，能做到甚麼程度，且讓我們拭目以待。